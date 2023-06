En 50-54 ans, une catégorie dans laquelle elles étaient huit, Jehanne Hanon a décroché le titre de vice-championne d’Europe. Il y a trois semaines, la sociétaire du PowermaXx était déjà devenue championne de Belgique de sa catégorie à Freux, sur la distance olympique, soit la même distance mais en version route.

Longtemps dans la course au podium, Mathieu Louis a fini 8e sur 104 en 35-39 ans (3 h 08.18). Après avoir entamé la course à pied en 3e position, le Tintignolais a été victime de crampes. Il termine par ailleurs 80e au scratch et 14e Belge.

David Filbiche s’est aussi classé 8e, sur 25, en 20-24 ans (3h13.38), et 97e au général, 48e en catégories d’âge et 18e Belge. Rémy Pierrard, du PowermaXx (114e et 12e en 20-24) complète le podium provincial.

Suivent Jordan Filbiche, le frère et équipier de David au TNTB (124e et 10e sur 74 en 30-34), Maxime Demars (132e et 17e en 35-39), Grégory Burtomboy (145e et 8e sur 75 en 45-49), Benjamin Doyen (181e et 16e en 30-34), Grégory Dautun (185e et 11e en 45-49) et Marc Giboux (200e et 6e en 35-39).

Souffrant d’une côte fêlée suite à une chute en courant il y a quelques jours, Yannick Antoine était forfait. Tout comme Boris Rolin qui, accroché par une voiture à l’entraînement, s’est blessé à un doigt.