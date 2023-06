Ça, c’est sûr. Il est grand temps. Après trois semaines sans match, ce ne sera pas évident.

Vous avez gagné votre demi-finale contre Messancy le 21 mai. Quel a été le programme de l’équipe depuis lors ?

Une semaine de congé. Et ensuite, cinq entraînements et un match amical entre nous, contre United Arlon (réfugiés). Impossible de trouver un autre adversaire.

Entre Arlon, qui patiente depuis trois semaines, et Oppagne, qui va disputer son troisième match en huit jours, qui aura l’avantage au niveau physique ?

Eux, bien sûr. Ils viennent de jouer deux matches à enjeu. C’est un avantage, parce qu’ils ont été mis en difficulté. Nous, on n’a eu que des entraînements. Un troisième match, en huit jours, ça ne change rien. Quand tu gagnes, tu oublies la fatigue. C’est dans la tête que ça se passe. Pour nous, Messancy, c’est déjà oublié.

Vous avez assisté à la demi-finale entre Oppagne et Ethe mercredi ?

Non. Dany (Noël), mon T2, a été voir, avec Jacky Sacré et Patrick Jacquemin, du comité. Ils ont fait un débrief, jeudi, avec toute l’équipe.

Oppagne a battu Arlon deux fois en championnat (1-0 et 0-1). Cela joue, dans les têtes, pour cette finale ?

J’espère que non. Si on a appris de ces deux matches. À l’aller, on prend un but après 30 secondes, je crois, sur leur premier coup franc. Puis on a eu la possession de balle, mais on n’a jamais été dangereux. Chez nous, on devait faire la différence en 2e mi-temps, mais, à nouveau, on n’a pas réussi à marquer. Oppagne est une équipe costaude, qui encaisse très peu. Je le dis depuis le début de la saison. Cela a toujours été mon favori pour le titre et la montée en D3 ACFF.

Les frères Jadot et Martin Bonjean en moins dans les rangs d’Oppagne, cela change la donne ?

Non, parce qu’Adrien (François) est absent aussi chez nous. C’est une grosse perte. Moi, je me concentre sur les joueurs qui sont là. Il y en a d’autres sur le terrain et ils seront tous capables de jouer.

De votre côté, entre les perches, Mathieu Detaille avait joué contre Messancy, à la place d’Heathcliff Collin. Qui jouera ce dimanche ?

Heathcliff. J’ai discuté avec Mathieu cette semaine. Il a des petits pépins physiques et il préfère ne pas jouer. Il a pris la décision lui-même, pour les intérêts de l’équipe. Sinon, c’était prévu qu’il joue la finale. C’était clair, dès le départ, qu’il jouait tous les matches de Coupe.

Vous avez mis l’accent sur les tirs au but, cette semaine ?

Non. Les gars ont tiré quelques penalties après l’entraînement, c’est tout. Mais c’est de la rigolade. Ce ne sera jamais la même pression que lors d’un match à enjeu, une finale de la Coupe après 120 minutes de jeu. Les tirs au but dans un moment pareil, c’est une question de personnalité. De toute façon, on veut gagner dans les 90 minutes.

La clé de cette finale pour Arlon ?

Le réalisme offensif et l’efficacité défensive: allier les deux, ce qu’on n’a pas su faire en championnat contre Oppagne. Dans un match comme cela, on n’aura pas dix occasions. C’est surtout important pour nous de marquer les premiers. Et être très attentif sur leurs contres.

Il s’agit de votre dernier match à la tête de l’équipe. Vous y pensez ?

Non, pas du tout. Je ne pense qu’à préparer mon équipe le mieux possible. Guy François, ce n’est pas important. Mais ce n’est pas vraiment fini, parce que je reste dans le club. Cela ne change pas grand-chose et j’irai encore les voir jouer.

Vous qui êtes un adepte d’un jeu bien construit, vous ne craignez pas un peu le jeu de la P3 avec Arlon B, la saison prochaine ?

Non. On jouera de la même façon. Les jeunes de l’équipe B sont bien formés et ils ont le bon état d’esprit sur le plan footballistique. En P2, avec des gamins de 16 ou 17 ans, l’équipe a souvent été supérieure dans le jeu. La base est là. Et la philosophie sera la même. La priorité, ce sera de jouer au foot. Et on essayera que les résultats suivent et de remonter en P2.