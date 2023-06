Pour Mathys Raskin, la coupe entre les skis et les kangourous?

"C’est triste à dire, mais le football ne me manquait pas"

En attendant, l’histoire va-t-elle permettre à Mathys Raskin de devenir le héros des Gaulois ? "Pour l’histoire, ce serait beau, mais le principal n’est pas que je sois le héros, mais bien que la Coupe soit pour nous, répond l’ancien joueur de Givry. Si je suis le seul gars content de jouer si tard dans la saison ? Pour moi, ce n’est pas mal, mais je peux comprendre que mes équipiers soient fatigués. Eux, ils sont sur le pont depuis juillet. Moi, je n’ai eu que trois semaines d’entraînement. Après, si cela avait été joué plus tôt, je n’aurais pas été là. Mais peut-être que les frangins Jadot auraient été de la partie."

S’il n’avait pas eu une seule minute de jeu en A cette année, l’attaquant avait disputé une mi-temps en équipe B à l’automne dernier. "Juste à la fin de ma rééducation après ma blessure au genou et juste avant de partir en Suisse, dit Mathys Raskin. Pour le reste, je n’ai pas touché un ballon de l’année. Physiquement, je suis bien car en Suisse, j’ai pratiqué beaucoup de sport. Mais je n’ai plus joué au football. Si je suis mieux physiquement que lors de mon départ ? Oui, sans discussion. Sur dix kilomètres, je n’ai jamais été aussi performant. Maintenant, courir dix kilomètres sur le même rythme ou jouer un match de football, ce n’est pas pareil. Dimanche dernier, contre Gouvy, j’ai eu du mal. En seconde période, j’étais cuit de chez cuit. Peut-être que j’avais trop donné au premier acte ou qu’il fallait que je me réhabitue au changement de rythme. Enfin, mercredi, je me suis senti très bien. Je n’étais pas rincé. J’ai aussi moins fait d’efforts inutiles."

Et Mathys Raskin l’avoue, il n’était pas nostalgique de l’odeur du vestiaire. "C’est triste à dire, mais le football ne me manquait pas, confie celui qui travaillait dans un magasin de ski lors de son séjour en Suisse. Et même si j’ai repris depuis un mois, je pense que cela ne me manquera pas la saison prochaine. Je ne reprendrai pas le football. Je vais repartir à l’étranger après l’été. Je devrais aller passer un an en Australie. Mais pour en revenir au foot, je ne cache pas que mercredi, je me suis vraiment senti bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors. J’ai pris du plaisir et c’est pour cela que je jouais au football. Mais cela ne me donne pas envie de replonger pour autant."

"Incapable de citer le nom d’un joueur d’Arlon"

Si Oppagne va affronter Arlon ce dimanche, ne demandez pas à Mathys Raskin de vous citer trois joueurs adverses. "Je ne saurais même pas en citer un, plaisante-t-il. Même quand je jouais tout le temps, je n’étais pas le spécialiste pour parler des adversaires. Je ne suivais pas vraiment. Alors, ici, après plus d’un an sans jouer, je suis complètement largué. Oppagne a battu deux fois Arlon cette saison ? Ah, vous me l’apprenez, je n’étais même pas au courant. C’est quelque chose qu’il va falloir prendre en compte. Parce que si j’étais dans le vestiaire d’Arlon, j’aurais la rage et j’aurais envie de prendre ma revanche. Un peu comme nous l’avons fait dimanche dernier face à Gouvy."

Ah oui, on oublierait presque de vous dire que Mathys Raskin est serein comme un moine bouddhiste à l’approche de cette finale. "Quand j’étais petit, je me mettais de la pression. Maintenant, plus du tout. Je n’aurai pas besoin de musique relaxante pour m’endormir samedi soir, cela ira tout seul. Ce que je ferai samedi ? Je bosse dans l’horeca et je suis de service samedi soir", termine l’intéressé.