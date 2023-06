La deuxième pour Oppagne ou pour les Arlonais ?

Quinze ans plus tard, les Gaulois atteignent donc une seconde fois le stade ultime de l’épreuve. Et cette fois, face à l’un de leurs adversaires les plus éloignés géographiquement dans la province, le FC Arlon. Si celui-ci a déjà vécu une finale en 2013, sous son ancienne appellation de Jeunesse Lorraine Arlonaise (succès 3-1 face à La Roche), ses ancêtres, le Lorrain et la JA, étaient des spécialistes de l’épreuve: trois victoires et autant de revers en finale pour la JA, sept victoires et sept défaites pour les Mauves du président Lemaire.

Arlon qualifié in extremis en poules

Si Arlon est en finale, son parcours aurait pu s’achever dès la phase de poules. Les hommes de Guy François se sont qualifiés grâce au goal-average avant d’éliminer ensuite deux formations de P2, puis deux P1, Houffaloise et Messancy (lire ci-contre).

Oppagne a gagné deux fois en championnat

Oppagne, de son côté, a sans doute laissé une meilleure impression d’ensemble dans l’épreuve, notamment en dominant récemment Gouvy et Ethe. De plus, en championnat, les hommes de Valère Lamy, troisièmes, ont précédé les Arlonais de cinq points et les ont battus lors de leurs deux confrontations directes, à chaque fois sur un score Arsenal.

Avantage dès lors aux Coalisés ? À voir, car l’équipe nordiste ne sera pas la même puisque les frères Jadot sont sur la touche et Martin Bonjean est suspendu. "Évidemment que je suis ennuyé par ces absences, admet Valère Lamy, le cornac d’Oppagne. Les frères Jadot à 100%, il n’y a pas mieux dans la série. Mais nous avons prouvé contre Gouvy et Ethe qu’il y avait des solutions. Quand vous avez des individualités pareilles, votre jeu est parfois orienté. Ici, j’ai l’impression que d’autres joueurs ont pris leurs responsabilités."

Pour tous, Valère Lamy y compris, ce sera une grande première. Mais pas question de stress dans le chef du coach d’Oppagne. "Je suis surtout impatient, explique-t-il. Je veux prendre du plaisir et que mes joueurs en prennent aussi. Arlon a une belle équipe, sans doute celle qui joue le mieux dans la série, mais nous avons les armes pour rivaliser. Je ne tire aucune conclusion de nos affrontements en championnat sauf que cela s’était joué sur des détails et ce sera sans doute encore le cas cette fois."

Si Valère Lamy a connu pas mal de tuiles cette saison, il peut se réjouir du retour de Mathys Raskin, revenu il y a peu de Suisse. "Mais il manque de rythme, avoue le T1 gaulois. Mercredi, je me suis demandé si je le titularisais ou si je le gardais sur le banc pour insuffler de l’énergie en cours de match. Je vais encore y réfléchir cette fois. "

La question de l’état physique des deux équipes peut se poser aussi. Car Arlon a disputé sa demi-finale le 21 mai et n’a plus joué le moindre match officiel depuis lors, tandis qu’Oppagne va disputer sa troisième rencontre en sept jours. À qui sera l’avantage sur ce plan dimanche ?