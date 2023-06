Reding, 100% de succès à l’Alpsman et en 2023

"Un titre, cela se défend, et le parcours montagnard me convient, note le Thiaumontois pour justifier son nouveau retour à Annecy. Sorti 45e de l’eau, j’ai posé le vélo en deuxième place. Avec 13 minutes de retard sur le 1er. Je pensais que c’était mort. Les 3e et 4e n’étaient pas loin, et j’ai tout donné sur les 16 km vers le sommet du Semnoz. Je l’ai rattrapé à 1,5 km de la fin, et je suis parti."

La panthère des Alpes est désormais focus sur l’Ironman de Nice, le 25 juin.

"Je voulais faire 3 Ironman, dans l’ordre Nice, l’Embrunman et l’Alpsman. J’ai fait Nice en 2019, Embrun en 2020, en off, et 2021, et j’irai sur le full de l’Alpsman en 2024. Je retourne à Nice, car j’ai une revanche à prendre. J’avais explosé à vélo après avoir trop donné."

Il s’agira de son 6e Ironman. "Deux semaines après Nice, j’étais allé à Zurich où je m’étais qualifié pour les Mondiaux de Kona, et en 2022, j’ai fait le Chtriman, rappelle François Reding. Si je suis bien, je peux viser un podium en 35-39 ans. Mais je ne prendrai pas le slot pour les Mondiaux, à Nice aussi en septembre, si je l’ai. L’inscription est bien trop chère, environ 1 500 €. À moins d’être invité, mais j’en doute. Et Nice, ce n’est pas le mythe Kona. Cela dit, s’ils avaient eu lieu à Kona, je n’aurais sans doute pas été non plus. Par contre, en 2024, les hommes retourneront à Kona, et je serai première année en 40-44. J'y réfléchirai. Mais je le répète, il y aura déjà l’Alpsman."

Après Nice, il enchaînera entre autres pour la 2e fois les 3 courses du triathlon des Gorges de l’Ardèche, le half d’Eupen, et les half et DO de Géradmer. On le verra aussi sur l’XTerra longue distance des Ardennes.