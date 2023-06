Les Marchoises de Maud Pierard en route pour un deuxième titre?

Ce dernier dimanche, en l’absence d’Astrid Leclère, Eve Thirion et Julie Lohay, l’équipe a relancé une campagne avec l’ambition de renouveler l’exploit de 2022. "Nous avons transféré Alix Louis, une B-4/6 qui évoluait à Bastogne, indique Maud Pierard. Nous pourrions aussi compter sur Caroline Daxhelet, voire Claire Duter, si elles sont libres. Au complet, nous sommes tout à fait capables de viser le titre, même si la concurrence est plus sérieuse cette année."

En effet les anversoises du TC Stepp alignent deux joueuses, Céline Schepers et An-Sophie Mestach, qui partiront largement favorites dans leurs simples et qui ont de fameux atouts en double. Les autres rencontres seront, sur le papier, plus abordables pour les Marchoises. Le titre risque de se jouer à l’arraché sur des détails.

Dimanche dernier, les deux premiers simples contre les Gantoises de Merelbeke ont montré toutes les facettes que peut offrir le tennis. Sur le terrain principal, Maud Pierrard supérieure à son adversaire, a fait parler toute sa science du tennis. Quand elle n’est pas dépassée par le rythme ou la puissance d’une adversaire qui lui est nettement supérieure, Maud déroule son tennis avec un calme olympien, un flegme que ne renierait pas un Britannique, sans perdre ce sourire qui ne la quitte pas.

Van Herck s’énerve

Sur le terrain d’à côté, tout en contraste, Pauline Van Herck, la N°2 du jour, a montré sa personnalité bien différente, faite de bien trop d’inconstance et d’énervements qui font perdre la lucidité indispensable pour briller dans ce sport. Contre une adversaire nettement sous-classée, elle a dominé les débats dans un premier temps s’envolant à 4-1. La perte d’intensité a permis la joueuse de Merelbeke de remonter et de s’imposer au tie-break. Le reste du match a été inconstant, voire brouillon, mais la Marchoise d’adoption a monté son niveau de jeu en fin de match pour s’imposer 6/3 dans le dernier set.

Même si elle avait joué une première fois sous les couleurs de Marche en dames open, Alix Louis faisait ses grands débuts avec l’équipe championne de Belgique. Un peu crispée pour débuter la rencontre (3-3), la Bastognarde a mis toute son application et tout son sérieux dans la balance pour aligner neuf jeux d’affilée et remporter une victoire convaincante. Caroline Kolivas est la seule à avoir perdu, non sans avoir bataillé ferme.

Les deux doubles ont été remportés par les Famennoises, facilement pour la paire Pierard-Van Herck, à l’arraché pour la paire Louis-Kolivas. La victoire nette (5-1) est de bon augure avant le déplacement de ce dimanche contre les Liégeoises du Mosa Engis.