Il n’y avait pas de possibilité de faire une équipe compétitive avec mon club formateur. Le départ à Halanzy des sœurs Devillet, avec qui je reste en excellents termes, ne nous permettait pas d’aligner une équipe en dames 1 régionale… Je garde de très bons contacts avec Bastogne où j’entraîne toujours quelques jeunes.

Pourquoi avoir choisi Marche, alors que vous saviez qu’il serait difficile de revendiquer une place dans l’équipe de nationale ?

Si je devais quitter Bastogne, je n’imaginais pas d’aller dans un autre club que Marche. Comme mon amie Astrid Leclère, je suis avocate stagiaire au barreau de Liège, elle dans sa troisième année, moi dans ma deuxième. C’est un plaisir de la retrouver ici. Jouer en régionale 1 en dames open ne me dérange pas du tout. J’ai porté les couleurs de Marche pour la première fois, en dames open contre Spy. J''y ai fait un super-match en prenant un set à Tatiana Cutrona qui est nettement au-dessus de moi sur le papier. Et puis j’ai ma place dans l’équipe championne de Belgique en dames +25, c’est formidable.

Outre les interclubs, quel est votre programme pour cet été ?

L’avantage de ce classement de B-4-6, c’est que je peux encore continuer à participer aux tournois de dames 2. Donc, on me verra dans les tournois. Mais maintenant que j’ai réalisé mon rêve d’avoir un classement négatif, je voudrais vivre aussi mon autre rêve. J’ai trois petites sœurs qui jouent au tennis et nous imaginons qu’un jour, nous serons réunies dans une même équipe d’interclubs. Les "Louissisters" seront redoutables..