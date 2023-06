Ce qui a le don de réjouir son Bourgmestre Mathieu Rossignol.

Malgré les difficultés et réticences qu’engendre de plus en plus l’organisation d’épreuves motorisées celui-ci n’a pas hésité à s’engager avec le RAC Spa de Pierre Delettre pour attirer une manche du championnat national.

Celle – ci est programmée ce prochain week-end sur deux jours.

"Le rallye n’est pas toujours bien vu, nous allons prouver que l’on peut organiser dans de bonnes conditions. Les retombées économiques espérées devraient nous permettre de pérenniser cette manifestation", espère le Maïeur ponctuant de la sorte son mot d’accueil.

Petit tour d’horizon en quelques chiffres sur cette nouvelle organisation.

115 Le nombre d’équipages qui seront au départ. Ils seront soixante-six pour la manche nationale (BRC) et 49 pour l’épreuve parallèle des Legend Boucles Series.

13 La catégorie reine rassemblera treize équipages. Potty, leader incontestable du championnat sera de la partie au volant de sa Citroën C3 R2. Le très véloce Cédric Cherain (Hyundai i20) ne sera pas là pour faire de la figuration et revendiquera lui aussi la victoire. La lutte pour le top dix sera palpitante entre Verstappen (Fabia), Munster (Hyundai i20), Hodenius, Mazuin, Breittmayer, Incardona ou Rary, tous sur Skoda Fabia R2.

220 Le kilométrage total du rallye dont la moitié contre le chrono.

9 Trois spéciales seront parcourues le samedi 10 (37 kms), six le lendemain (74 kms). Bertrix en grande partie, Paliseul et Bouillon seront les trois communes qui seront traversées par le rallye.

15 euros d’entrée pour les deux jours

15 Jehonville sera la plus longue spéciale de l’épreuve avec ses quinze kilomètres. Suivent Bois de Bertrix (13 kms) et Auby (10 kms).

4 Trois Porsche 997 GT 3 et une Renault Alpine A110 constituent le plateau du RGT, une catégorie toujours très appréciée du public. Christophe Daco, Olivier Collard et Marvin Henrard défendront les couleurs de la marque allemande tandis que l’Alpine sera aux mains d’Amaury Molle.

9 Au sein du peloton BRC, ils seront neuf à se disputer la victoire dans la catégorie historique. Parmi eux, Hermann et sa redoutable BMW M3. Face à lui, le Libramontois Frédéric François associé à Jérémy Penoy, bien décidé lui aussi à jouer la victoire. Dans cette même catégorie, on notera le retour aux affaires de Jean-Claude Simon (Talbot).

15 C’est la somme très modique demandée aux spectateurs pour un accès complet les deux jours.

19 Le numéro à suivre. C’est celui qui sera apposé sur la Peugeot 306 Maxi du Bertrigeois Laurent Mottet. Cette voiture mythique vient en droite ligne des ateliers de Sébastien Loeb Racing.

40 Le shake – down (spéciale test) est programmé au vendredi et est réservé uniquement aux équipages du BRC qui seront une quarantaine à y peaufiner les derniers réglages.

5 Les Legend Boucles Series seront divisées en cinq catégories, Legend, Youngtimers, Challenger et Classic 65 et 50.

Horaire

Samedi 10

Bois Bertrix : 17h41; Auby : 18h20; Jehonville : 18h45.

Dimanche 11

Bois Bertrix : 9h06 et 12h16; Auby : 9h45 et 12h55; Jehonville : 10h10 et 13h20.

Centralisé

Podium sur la place des 3 Fers, assistances, centre de presse, tout sera regroupé à Bertrix sur quelques centaines de mètres.

Inusable «Vande»

Jean-Pierre Van De Wauwer, actif en compétition depuis plus de cinquante ans, sera au départ au volant d’une Peugeot 205 Rally dans la catégorie Youngtimers. Il était présent à la conférence de presse tout comme Jean-Yves Lejeune (Paliseul) qui sera lui aussi de la partie avec son frère Richard à ses côtés dans l’habitacle d’une Peugeot 208.

Verstappen et Boonen

Jos Verstappen, ex-pilote de F1 et père de Max, sera à Bertrix au volant de sa Fabia R2. Un bon résultat de sa part pourrait contribuer à la renommée internationale de l’épreuve. Quant à Tom Boonen (Fabia) ancien champion cycliste, il poursuivra son apprentissage du rallye dans la catégorie reine.

Pléiade de régionaux

Le rallye de Bertrix donnera l’occasion à de nombreux équipages régionaux de disputer une manche du championnat national à quelques encablures de chez eux. Ce sera notamment le cas pour Pirot (BMW M3) dans la Mood M Cup, Linchamps (Peugeot 206), Picart (Clio R3), Jaminet (Clio), Cunin (Peugeot 106) ou Burnon (Escort MK2), ce dernier en historique.

Les habitués des Legend

De retour à la compétition au volant d’une Opel Kadett, Romuald Thirion emmènera le peloton des habitués des Legend Boucles de Bastogne. Un peloton dont font aussi partie Theis (Porsche 911), Kettels (Escort), la famille Glaude (Volvo), Moutschen (BMW 325i), Zune (Mercédès 190), Penoy (Lada VTS) ou Bossicart (VW Golf).