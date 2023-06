C’est la reconnaissance du milieu du foot provincial, pour avoir presté une bonne saison. Une récompense individuelle comme celle-là, cela fait évidemment plaisir.

Vous vous attendiez à recevoir ce trophée ?

Non, pas du tout. Je ne savais même pas que le trophée était décerné à des arbitres de nationale, et encore moins à des assistants (NDLR: cela a changé voici trois ans).

Êtes-vous cotés en D1 ?

Tous les matches sont analysés par un membre du département, spécialisé pour les assistants. Et avant d’avoir son débriefing, on doit s’auto-évaluer et faire le topo de toutes nos décisions. Il donne aussi des conseils.

Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir arbitre assistant plutôt qu’arbitre central ?

C’est une question d’opportunité à un moment donné. Et j’y ai pris goût directement et j’ai gravi les échelons. C’est devenu une passion.

Quelle est votre ambition ?

Je suis satisfait de ma saison. L’idéal, à présent, ce serait d’enchaîner les saisons avec beaucoup de désignations en D1.

Des matches en Coupe d’Europe ?

Prioritairement, les désignations sont attribuées à des assistants qui sont titulaires d’un badge FIFA (pour une année civile). J’ai l’espoir d’effectuer un jour un déplacement européen. Et qui sait, à partir de là… C’est un objectif que je garde dans un coin de la tête.

Et la Coupe du monde ?

C’est un rêve. Mais il faut rester les pieds sur terre. Je sais bien qu’il me paraît inaccessible.

Le VAR, cela change beaucoup la donne pour un arbitre assistant ?

Cela enlève un certain poids, je trouve. Avant, quand on prenait une décision erronée, elle pouvait influencer le résultat d’un match. Aujourd’hui, le job est fait de la même manière sur le terrain, mais on a ce poids en moins sur les épaules, parce qu’on sait qu’une décision erronée sera corrigée par le VAR. C’est plus juste pour tout le monde.

On sent le public derrière soi ?

Oui. Et pour moi, c’est une source de motivation. C’est toujours plus motivant d’être dans un stade où il y a de l’ambiance et une belle atmosphère de match.

Y a-t-il beaucoup d’insultes en D1 ?

Non. Déjà, on a une oreillette. Et quand on est en communication, on entend moins ce qui se passe derrière. Les insultes se perdent aussi dans le bruit général.

Quels sont les publics les plus chauds ?

Ils sont connus: le Standard, le Club de Bruges, l’Antwerp, Malines. Avec eux, il y a de vraies ambiances de match, comme les supporters aiment.

La finale de la Coupe de Belgique, c’était comment ?

Tout était réuni: un stade rempli, une météo extraordinaire et les supporters ont mis une grosse ambiance pendant tout le match, sans débordement. Tout s’est bien passé. C’est mon meilleur souvenir, avec Anderlecht – Standard.