P1: Durbuy n’abandonne pas le combat et veut aligner son équipe

Durbuy disparait donc de la P1 au profit d’Houffaloise. Ousmane Sow, le président de Durbuy, a été averti via mail il y a deux jours, mais ne compte pas en rester là.

"Je dois rencontrer un de nos avocats ce jeudi, note Ousmane Sow. Nous allons décider de notre action, mais je pense que nous allons aller en référé (NDLR: procédure rapide). On ne va pas se laisser faire. Le règlement dit qu’un club ne peut pas faire de changement d’adresse deux années de suite, mais ce n’est pas le club de Durbuy qui a demandé à changer de stade, d’adresse. Nous n’avons pas le choix, on plaidera le cas de force majeure. En plus, nous avons une solution pour un terrain. On ne nous donne même pas une chance, je peux vous dire que Durbuy n’abandonnera pas le combat. J’espère que les instances vont permettre à des gens d’exercer leur passion."

Ousmane Sow est déçu, pointe le manque d’empathie et d’accueil des clubs de la province.

"Je ne reviendrais pas sur la décision de la Ville de Marche, décision purement politique se basant sur un rapport de police biaisé, note-t-il. Je suis déçu de l’attitude des clubs d’Houffaloise et Melreux qui ne pensent qu’à leur nombril. Qu’on n’arrive pas à trouver une solution pour accueillir un club 14 fois sur une saison me rend triste. On va se battre pour que ces joueurs puissent pratiquer leur passion. D’un point de vue humain, cette décision est incompréhensible. "