Oui, je dois avouer que cela m’a surprise. Découvrant le foot à ce niveau pour la première fois, je ne me doutais pas d’être nominée pour le Gant d’or. Je pensais devoir faire mes preuves quelques années avant d’avoir ce titre. Je pense avoir reçu le trophée car j’ai été régulière tout au long de la saison que ce soit lors des matchs ou des entraînements et avoir été décisive lors de certaines rencontres.

Comment avez-vous vécu cette saison de découverte pour vous ?

La saison s’est super bien passée. L’intégration au sein de l’équipe de Sibret s’est faite facilement et très rapidement. Pour une première saison en équipe féminine, j’ai aisément trouvé mes marques et su m’adapter aux contraintes des longs déplacements que ce soit pour les entraînements et les matchs.

Selon vous, quels sont vos qualités et vos défauts ?

Je pense que ma grande qualité est ma force de caractère. Je suis toujours motivée et enthousiaste de jouer et de m’entraîner. Mon plus gros défaut est que je suis une râleuse professionnelle, comme peuvent en témoigner mon coach Lionel Gondry ainsi que tout le reste de l’équipe de Sibret. Cette saison, on a beaucoup travaillé mon jeu au pied, mais un des autres points à travailler et à améliorer est mon jeu aérien.

La saison prochaine, le championnat change sa formule avec une série ACFF. Est-ce que cela pourrait changer les objectifs ?

Cela va d’abord changer la donne au niveau des déplacements. Ceux-ci seront moins longs. Et, comme on n’ira plus en Flandre, le niveau footballistique sera sans doute moindre. Les ambitions de Sibret pourraient donc d’intégrer le top 3 à l’issue de la prochaine saison.

Avez-vous une idole dans le monde du football ?

Je n’ai pas vraiment d’idole, mais un des gardiens que j’aime regarder jouer, c’est Manuel Neuer. Un très bon gardien qui possède de grandes qualités.

Vous êtes encore jeune. Est-ce que vous avez des ambitions pour la suite de votre carrière ?

Pour l’instant, je joue encore la saison prochaine avec Sibret. Pour la suite, je devrais regarder à l’orientation et le lieu de mes études supérieures. J’aviserai selon. Mais en tout cas, une chose est certaine: je veux continuer à évoluer et à jouer au football.