L'Arvilloise Juliette Vander Elst sprinte vers les sommets

Cette dernière pouvait difficilement mieux confirmer son sacre francophone deux semaines plus tôt sur l’Eco Batifer Triathlon de son club à Freux, en juniores (18-19 ans, elle en a 17 mais fêtera sa majorité en décembre).

Juliette Vander Elst, qui habite Arville, revient d’abord sur celui-ci.

"En 2022, j’avais eu l’argent, j’espérais le titre. J’ai fini 2e derrière Marie-Louise Hiller. Mais ayant 2 nationalités, elle ne pouvait pas être classée."

De 10 et 13 heures d’entraînement

Puis zappe sur un Euro qui a été converti en duathlon, la faute à une mauvaise qualité de l’eau, avec 1,8km de course à pied au lieu des 750m de natation, 18,5km à vélo et 4,5km à pied: "Je n’avais jamais envisagé une médaille. Mais nous n’étions que 5, et j’ai saisi ma chance", sourit la Batifer.

Juliette Vander Est a enfilé sa première trifonction en 2018. "J’ai découvert le triathlon lors d’un stage un an plus tôt, explique-t-elle. J’hésitais entre ce sport et l’athlétisme. Puis mon frère (NDLR: Maximilien Annet) a débuté le triathlon, je l’ai suivi. Ma première course, la découverte à Freux, j’ai fini 6e dame."

Depuis lors, elle ne cesse de progresser, avec en chemin en 2021 une 2e place en open au sprint de l’Ironlakes. "Je m’entraîne de 10 à 13 heures par semaine, Émilie Lacourt me fait mes plans d’entraînement, et Vincent Honnay me coache en natation. Celle-ci était mon point faible. Mais j’ai bien bossé en hiver. À Freux, j’ai été 1'50'' plus vite qu’en 2022. Le vélo est mon point fort. À Madrid, j’ai roulé à 32,3 km/h, sur un tracé avec une belle montée. À pied, sur plat, je cours en 4'40''/km."

Médecine à la Défense ?

Mi-juillet, Juliette Vander Elst enchaînera avec les mondiaux, sur sprint toujours, à Hambourg. Mais avant, un autre devoir l’attend, en finir avec sa rétho à l’institut Saint-Joseph à Libramont. "J’aimerais étudier la médecine à l’École royale militaire. Mais les places sont chères. J’ai réussi les 2 premiers des 3 jours d’examens d’entrée. Je devrai encore réussir un concours de médecine pour espérer être reprise. Je ne me projette pas trop loin en triathlon. Dans tous les cas, ma priorité ira aux études."