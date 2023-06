Cyclosportive: une 11e Marmotte et peut-être,un premier mondial pour l'Arlonais Yves Divoy

Le 26 juin prochain, Yves Divoy effectuera son désormais pèlerinage annuel à l’Alpe d’Huez, point final de la Marmotte, le rendez-vous cyclosportif international le plus prisé, désormais limité à 7 500 participants. Cette cyclo comporte 177 km, plus de 5 000 m de dénivelé positif et cinq cols au menu: Glandon, Télégraphe, Galibier, Lautaret et donc Alpe d’Huez.