Cyclisme: Alix Pairoux bientôt face à un choix cornélien

Au même titre que ses coéquipières provinciales chez Baloise WB Ladies, Alix vit une saison pour le moins inattendue, marquée notamment par la découverte du Tour des Flandres aux côtés des futures stars du peloton international. "Une chouette expérience, évidemment, dit-elle. Juste dommage d’avoir été stoppée avec mon groupe à un tour de l’arrivée. Au national, par contre, je suis restée bien accrochée au peloton. J’ai veillé à rester bien placée et même réussi à remonter, mais c’est surtout cela qu’il me faut travailler."

L’expérience aidant, sans oublier les conseils de ses entraîneurs, comme le Liégeois Robin Ernst pour le vélo, Alix a aussi revu sa préparation. "J’ai réduit fortement les heures consacrées à l’entraînement, explique-t-elle. L’an dernier, j’ai connu plusieurs semaines à 18h de sport ; maintenant, elles varient de 10 à 14 h. J’ai ainsi pu constater que j’aborde les courses avec davantage de force."

En route pour l’université

Si on ajoute le fait qu’elle se sent comme un poisson dans l’eau au sein de l’escadron junior de Ludivine Henrion, la jeune fille de Saint-Léger a toutes les raisons d’envisager l’avenir avec optimisme. Toutefois, elle sait que les prochaines semaines risquent d’être déterminantes. "Je vais entamer des études universitaires (kiné) à Bruxelles, précise-t-elle. Je vais aussi monter de catégorie et comme U23, rouler fréquemment avec les élites. Vais-je pouvoir continuer à concilier plusieurs disciplines ? Pourrai-je surtout disposer d’infrastructures sur place afin de m’entraîner dans de bonnes conditions ? Mon objectif, c’est de poursuivre et si possible d’intégrer au mieux ma nouvelle catégorie…"

Si elle attend impatiemment les réponses à ses questions, Alix compte bien profiter des prochaines semaines de vacances pour s’éclater un maximum Sur le vélo comme dans l’eau…