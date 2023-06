Wellin, Libin B ou Longlier B en 3D, un tour final en P3

Ce qui ne plaît pas du tout à Wellin qui l’a fait savoir par la voix de son coach, Adrien Marchal. "Nous aurons beaucoup plus de kilomètres et 200 minutes de route en plus, soupire Adrien Marchal. Dans la série C, nous avons l’axe de l’E411. Ce qui n’est pas le cas dans la série D."

Après une proposition d’un autre dirigeant, qui estime qu’il faudrait privilégier les équipes A aux équipes B, le nom de Libin B comme possible club envoyé en 3D a aussi germé dans les têtes.

Vincent Payot, lui, a proposé de mettre Longlier B en 3D. "Ils sont proches de Cobreville, Sibret, Witry et c’est la dernière équipe inscrite", confie le Brôti.

Notons aussi que Bouillon B devrait quitter la série B pour aller en série C.

Et que, contrairement à ce qui avait été annoncé, il y aura bien un tour final en P3 la saison prochaine.

Les séries définitives seront officialisées ce jeudi, mais tout porte à croire que Wellin devra bien aller en 3D…