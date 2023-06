Oppagne: Jérôme Jadot sur la touche jusqu’en janvier

Jérôme Jadot s’est blessé sérieusement au genou lors d’un entraînement le 25 mai. "On disputait un match entre nous, raconte-t-il. Et à 5 minutes de la fin, dans un duel, en pleine course, ma jambe est restée calée, en ciseau, entre les jambes de Mathys (Raskin). C’est la faute à pas de chance. Je n’ai pas entendu craquer, mais j’ai senti comme un élastique qui se détend à fond. Le lendemain, je ne savais pas marcher. Mon frère avait un rendez-vous chez le Dr Messens, qui l’avait opéré des croisés, et je l’ai accompagné. Après m’avoir ausculté, il pense que ce sont les croisés. Il est sûr de lui. Il y a peu de chance qu’il se trompe. Même si, aujourd’hui (NDLR: ce mardi après-midi), ça va bien. Je travaille et je marche normalement. Et avec mon boulot (ouvrier forestier), c’est tout de même physique. Je n’ai aucun problème. J’attends de passer l’IRM, le 4 juillet, pour la confirmation. Et on a déjà fixé une date d’opération, le 17 août, mais on va essayer de l’avancer, via un désistement, à la fin du mois de juillet ou même encore plus tôt."