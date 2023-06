Nathan Collin aurait aimé jouer la finale à Virton

Au repos depuis le jeudi de l’Ascension et sa victoire face à Ochamps, Ethe a continué à se préparer. "La semaine après Ochamps, nous n’avons eu qu’une séance, mais la semaine passée, nous nous sommes vus deux fois. Et nous avons encore eu un bon entraînement ce lundi, confie Nathan Collin. Heureusement que nous sommes des potes et que la météo est bonne car cela devient long. Nous avons repris le 8 juillet, nous sommes sur le pont depuis onze mois. Mais bon, si nous gagnons cette Coupe, le jeu en vaut la chandelle."