llLe CP n’accepte pas l’inscription de Durbuy, Houffaloise en P1a

Lors de l’AG des clubs, organisé dimanche à Bervaux, plusieurs clubs ont fait part de leur mécontentement par rapport à la situation incertaine de Durbuy, normalement inscrit en P1, mais sans terrain à l’heure actuelle. Or, pour rappel, selon le règlement, un club ne peut changer deux fois d’installations en deux ans. La proposition d’une série à 15, avec Durbuy et Houffaloise (qui aurait été sauvé si Durbuy n’avait pas aligné d’équipe) avait été lancée. Du côté du CP, il avait été décidé de faire appel à un juriste de la Fédération afin d’en savoir plus sur cette fameuse "affaire" Durbuy.