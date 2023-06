Oui, il m’a fallu un peu de temps pour réaliser que j’avais gagné.

Vous vous attendiez à recevoir le trophée ?

Un peu par rapport à la saison que nous avons livrée avec Longlier. Pendant la saison, j’ai eu droit à quelques félicitations. Je pensais être dans les premiers, mais je ne savais pas si j’allais gagner. Je pense que la montée et la longue série de matches (huit) sans encaisser ont joué.

Si vous aviez pu voter, vous auriez donné votre voix à quel gardien ?

Probablement à un des deux gardiens de Habay. En semaine, ils s’entraînent sur le terrain juste à côté du nôtre. Je les vois bosser avec Fabian Hamel. Ils travaillent sérieusement et ce sont deux très bons gardiens.

Est-ce que vous venez de livrer votre meilleure saison depuis que vous êtes en Belgique ?

Je dirais que c’est la saison où j’ai été le plus régulier. Cette année, je n’ai pas commis d’erreurs, j’ai toujours su répondre présent. C’est la différence par rapport à avant. Mais l’année où j’étais le meilleur, j’ai envie de dire que c’était ma première saison à Florenville. Je débarquais de Sedan, où je côtoyais le monde professionnel.

Cette fameuse série d’invincibilité, cela ne vous était jamais arrivé avant cette saison ?

Une année avec Florenville, nous avions fait partie des défenses belges qui avaient encaissé le moins. Je crois que nous étions juste derrière l’Antwerp. On avait parlé de nous à La Tribune. Mais oui, rester aussi longtemps sans encaisser, c’est la première fois. Plus de 800 minutes sans prendre un but, c’est vraiment fou.

"La rage à l’intérieur"

Quand cette série a pris fin à Assenois, qu’avez-vous pensé ?

Quand je prends le premier but, j’avais la rage. J’ai lancé deux ou trois regards à Maxime Bréjard qui était l’auteur de la perte de balle qui amène le but. À l’intérieur, j’étais vraiment énervé. Maintenant, comme capitaine, je ne pouvais pas commencer à engueuler mes équipiers. Je suis resté positif et j’ai tenté de remonter le moral de tout le monde. Mais j’en avais gros sur la patate.

En début de saison, le trio défensif changeait fréquemment. On imagine que c’est compliqué pour un gardien de jouer avec une défense différente à chaque match ?

En effet. Nous avons mis du temps pour trouver la bonne formulation. Nous nous sommes un peu cherchés en début de saison. Mais une fois que Quentin Cravatte et Quentin Fourny ont pu être alignés ensemble, tout a été plus facile. Avec eux devant moi, nous avions la meilleure défense du championnat. Je me souviens que vous avez écrit dans vos pages que généralement, la meilleure défense de P1 remportait le titre. Nous l’avons encore prouvé cette année. Comme on dit, les hommes mentent. Pas les chiffres.

À Longlier, vous n’aviez pas de concurrence cette saison. Ce n’est pas trop dur de rester motivé à chaque séance quand vous savez que personne n’est derrière ?

Si. Ce n’est pas toujours facile. Mais j’ai la chance de pouvoir compter sur un super entraîneur des gardiens. Avec Benoît Regnault, nous bossons vraiment bien. Il m’énerve parfois, il me fait pleurer même, mais il me fait aussi sourire et nous vivons des moments de folie ensemble. Mais oui, quand vous arrivez au terrain, qu’il pleut, que le vent se lève et qu’il fait cinq degrés, ce n’est pas facile.

Cela sera plus facile avec la concurrence de Nicolas De Oliveira l’an prochain ?

Oui. Nico, c’est moi qui l’ais fais venir. C’est un vrai ami et un excellent gardien. Ce sera un plaisir de bosser ensemble.

"Je suis un grand fan de Courtois"

Vous avez dit que vous avez été plus régulier cette saison. C’est parce que vous êtes devenu plus mature ?

Oui. L’expérience fait la différence. Quand j’étais jeune, je pensais que l’expérience ne jouait pas. Je me trompais. Mon approche a changé, je parviens à prendre plus de recul et j’essaie aussi de guider les jeunes. Mon jeu a évolué depuis mon arrivée à Florenville. Avant, j’étais un peu foufou. Désormais, je ne suis sans doute pas le plus spectaculaire, mais j’estime que je suis fiable. Mes équipiers peuvent compter sur moi et ils le savent. Dans un de vos articles, j’ai lu que vous parliez de moi comme étant la force tranquille. Je trouve que cela me convient bien.

Quand vous êtes arrivé à Florenville, vous aviez dit que Florenville devait vous servir de tremplin. Finalement, vous aurez attendu dix ans pour goûter à la D3 ?

Oui. J’y suis enfin arrivé. Cela fait dix ans que j’attends le Gant d’Or et la D3. Tout est arrivé en quelques semaines. Arriver jusque-là était un objectif personnel, j’y suis arrivé. Et je compte bien aider le club à se stabiliser en D3. Car la place de Longlier est en D3, pas en P1.

Quel était votre meilleur match cette saison ?

Le match à Gouvy. Nous perdons 1-0, mais je sors plusieurs ballons chauds. Certains arrêts, je ne sais toujours pas comment j’ai pu les effectuer.

Et votre moins bon match ?

Je n’ai pas un match en particulier. Je dirais plus les deux ou trois premières rencontres où je me cherchais un peu, à l’instar de l’équipe.

Vous avez un gardien qui vous inspire ?

Je suis un grand fan de Courtois. C’est le meilleur gardien du monde. J’adore sa mentalité. Et puis, il est belge. Et moi, je me sens limite comme un belge aussi maintenant.