Sur les trois en lice, j’étais le seul qui avait remporté un titre, donc je me donnais une chance. Évidemment, on ne peut jamais être certain, mais je l’espérais.

Ce trophée a de l’importance à vos yeux ?

Oui, il récompense surtout tout le travail d’un club et d’un staff. La saison d’avant, nous avions vécu une saison un peu folle là où on ne nous attendait pas. Cette fois, nous avions annoncé la couleur, visant le haut de la série et nous avons notre objectif.

Ce titre s’est joué sur un détail, un but de Cédric Veriter à quelques minutes de la fin du championnat. Sans cette rose, auriez-vous reçu le trophée de coach de l’année ?

Je ne suis pas certain. Quentin Faymonville a effectué un travail de dingue avec une équipe que personne n’attendait là. Le foot est une question de détails, on l’a encore vu avec le dénouement pour le titre en Belgique, et ce but un brin chanceux a tout changé. Mais je savoure, surtout après les soucis médicaux que j’ai connus.

Justement, sans votre absence, Longlier aurait-il été champion plus tôt ?

Je ne peux pas répondre à cette question. Je sais qu’Antonin Bissot a été génial, que les joueurs ont montré qu’ils pouvaient être autonomes. Mon retour a peut-être donné une impulsion au groupe, mais il était resté soudé. Les joueurs avaient besoin de stabilité, ce n’était pas simple sans véritable T1. Je me pose souvent la question, est-ce qu’Habay aurait réalisé la même saison si Samuel Petit était parti durant deux mois ? Je n’arrive pas à me prononcer. Ce qu’on retiendra, c’est le dénouement.

De la vidéo et un coach mental

La méthode Tucci, c’est quoi ?

De la bienveillance et de la rigueur. Je demande aussi beaucoup d’implication. Dans ce difficile championnat de P1, vous pouviez vite basculer vers le bas en relâchant prise quelques semaines. L’implication des joueurs jusqu’au bout a permis ce résultat.

L’aspect tactique a-t-il déjà beaucoup d’importance à cet échelon ?

Les entraîneurs ont leur part de responsabilité dans la façon de jouer de leur équipe. Ils doivent travailler la répétition de phases de jeux, de circuits préférentiels. Il faut gommer les lacunes tactiques de joueurs. J’ai, par exemple, beaucoup travaillé avec la vidéo.

De quelle manière ?

Je travaille avec Sandy Fries qui filme nos matchs. Je regarde les adversaires évidemment et tous les quinze jours, on regarde quelques phases pendant 30 minutes où je corrige le placement des joueurs. Après le revers à Sart à l’aller, nous avions même annulé le passage sur terrain le mardi pour effectuer une séance vidéo. Je suis certain que cela nous a rapporté quelques points sur la saison.

Vous aviez aussi parlé d’attirer un coach mental, avez-vous pu le faire ?

Pas cette saison, je pensais le faire puis j’ai eu mes soucis de santé. Mais avec Antonin Bissot, nous avons décidé que les joueurs consulteront un coach mental une fois par mois lors de la prochaine campagne.

Antonin Bissot va donc rester ?

Oui, il veut concrétiser le travail qu’on a mis en place depuis deux saisons, il ne veut pas regretter son choix. Il sera donc mon adjoint et Quentin Cravatte sera aussi dans le staff.

Le Damien Tucci d’il y a un est différent de celui d’aujourd’hui ?

Oui, ma philosophie a changé. Nous marquions et encaissions beaucoup lors de ma première saison comme entraîneur à Longlier. J’ai revu la manière de défendre de l’équipe. Un Quentin Cravatte, qui reste bien tout le temps en défense, a été précieux à ce sujet. Notre contre pressing était meilleur et tout le monde a compris qu’il fallait défendre directement en perte de balle. Sans cela, nous n’aurions pas été champions, j’en suis convaincu.

Vous avez joué la tête pendant deux campagnes, ce ne sera sans doute pas le cas en D3, allez-vous changer votre manière de travailler ?

C’est l’un de mes doutes, comment vais-je réagir si plusieurs défaites arrivent ? Je vais devoir être très attentif aux attitudes des joueurs si c’est le cas, ce sera nouveau pour moi. Mais on abordera chaque match pour le gagner et non pour ne pas le perdre, c’est ma philosophie.

Vous semblez vous entendre avec tout le monde, vous avez un mot gentil pour vos collègues régulièrement, vous n’avez pas d’ennemis ?

Je suis entraîneur pour partager, j’ai cette passion de parler football sans arrêt. On passe tellement de temps au football que si c’est pour y tirer la tête ou être de mauvaise humeur, cela ne sert à rien. On me l’a encore dit récemment, on m’aime ou me déteste, il n’y a pas d’entre-deux. Mais je ne me force pas à être bienveillant ou sympathique, pas du tout.