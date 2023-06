Van den Abbeele passe de Virton à Beveren, Cassaert rejoint Lokeren

Repreneur ?

Et, pendant que le C.A. virtonais, toujours aussi peu soucieux de la stabilité du matricule 200, étudie une offre de reprise, trois joueurs ont renoncé à aller au bout d’un contrat qui, selon une convention établie à la signature, est raboté de 20% en cas de relégation. Il s’agit de Masangu, Remy et Bourdin.

Côté judiciaire, le recours évoqué par l’Excelsior pour tenter de garder le droit de rester en D1 B doit être introduit en fin de semaine. Face à autant d’incertitudes, on comprendra que les joueurs en prêt (et leurs clubs propriétaires), comme Albanese et Koziello, ne risquent guère d’envisager une prolongation de ce prêt. Et le recrutement se trouve forcément au point mort. Bref, il semble bien que l’Excelsior est reparti sur les mêmes bases que lors des deux dernières campagnes…