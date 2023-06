Auteure d’une saison pleine dans le but dijonnais (21 matchs), Lisa Lichtfus (23 ans, 1m72) va poursuivre l’aventure dijonnaise lors de la saison 2023/2024.

Gardienne de but formée au Standard de Liège, Lisa Lichtfus a su gagner une place de titulaire après une saison 2021/2022 d’apprentissage. Elle fait aujourd’hui figure de joueuse cadre de l’effectif. “Nous sommes ravis que Lisa prolonge avec nous. C’est une prolongation que nous avions déjà actée depuis plusieurs mois. Lisa est une excellente gardienne, encore jeune et avec un très gros potentiel. Nous souhaitons nous projeter avec elle et continuer à grandir ensemble” explique Sylvain Carric, manager général de la section féminine du DFCO.

Titularisée pour la première fois en équipe nationale de Belgique A cette saison, la gardienne dijonnaise a clairement franchi un palier. “On vient de vivre une saison assez difficile, mais je suis convaincue que la prochaine sera différente. Nos objectifs seront les mêmes que cette saison, mais cette fois-ci, nous les atteindrons. Nous pouvons le faire, notre dernier match en est la preuve.”