La perf de Justine André n’a pas suffi

En divisions nationales, cinq équipes de vétérans de la province (même si l’expression est un peu dure pour de jeunes dames ayant à peine 25 ans) ont entamé leurs parcours. La bonne surprise est venue des hommes de plus de 35 ans de Virton, qui sortent d’une campagne pour le moins mitigée en Régionale 1 avec une dernière place de leur série. L’inusable Jérôme Rossi, Denis Perreaux, Kenny Reiser et Olivier balthazar ont été s’imposer à Jemelle. Prochain rendez-vous le 17 juin contre Morlanwelz.

Mestach sur la route de Marche

Les dames de plus de 25 ans de Marche ont leur titre de championnes de Belgique de Division 1 à défendre. Elles ont entamé leur campagne par une belle victoire contre les Flandriennes de Merelbeke (5-1), plus difficilement que prévu avec l’absence d’Astrid Leclère. Mais elles devront réaliser un exploit le 25 juin à Puurs dans la banlieue anversoise, où l’équipe du TC Stepp compte dans ses rangs la 58e joueuse belge et surtout An-Sophie Mestach, 29 ans, ancienne 64e joueuse mondiale et vainqueur de l’Open d’Australie junior en simple et en double. Du très lourd !

Les autres équipes évoluant en nationale, outre Le Lac Messancy qui débutera son championnat la semaine prochaine, ont été moins heureuses. Les filles de plus de 25 ans d’Halanzy (sans Marie Devillet) ont perdu 5-1 à La Louvière, malgré une belle performance individuelle de Justine André. "Il y avait pourtant de la place pour faire mieux et remporter cette rencontre, commente cette dernière. C’est dommage." Les dames d’Arlon (+35) ont aussi connu la défaite à domicile (2-4) contre Neerpelt.

Enfin, en D1 régionale messieurs, les choses sérieuses débuteront dimanche. Garisart, la seule équipe qui devait participer à un avant-tour ce week-end, a bénéficié du forfait de Gembloux. Outre les Arlonais de Garisart, Libramont, Marche et Neufchâteau sont dans les starting-blocks pour les quarts de finales.