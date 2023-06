Une P1 à quinze équipes ?

En effet, réunis en assemblée générale ce dimanche à Barvaux, les clubs ont fait part de leur mécontentement par rapport à cette situation incertaine. Et certains, notamment Houffalize et Melreux concernés par le sort de Durbuy (puisque leur maintien ou descente en dépend), ont suggéré qu’on compose une série de P1 à 15 (avec Durbuy et Houffalize donc et, par conséquent, Melreux qui resterait en P2) afin que les deux derniers cités ne soient pas encore contraints de patienter pour savoir à quel niveau ils vont évoluer. Cela impliquerait une P1 à 30 journées et une équipe bye chaque semaine voire deux si Durbuy venait finalement à déclarer un forfait général.