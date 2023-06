Une P1 à 13, 14 ou 15 équipes ?

Mardi soir, en commission provinciale d’études, à Libramont, il sera surtout question de la composition définitive des séries. Et notamment d’une P1 liée au sort de Durbuy qui se trouve actuellement sans stade après son exclusion des installations de Marche. P1 à 13 ou à 14 dès lors ? C’est la question que beaucoup se posent. Ou se posaient plutôt. Car on va peut-être s’orienter vers une série à 15. En effet, réunis en assemblée générale ce dimanche à Barvaux, les clubs ont fait part de leur mécontentement par rapport à cette situation incertaine de l’équipe durbuysienne. Et ils sont quelques-uns, notamment Houffalize et Melreux concernés de très près par le sort de Durbuy (puisque leur maintien ou descente en dépend), à suggérer qu’on compose une série de P1 à 15 (avec Durbuy et Houffalize donc et, par conséquent, Melreux qui resterait en P2) afin que les deux derniers cités ne soient pas encore contraints de patienter pour savoir à quel niveau ils vont évoluer. Cela impliquerait cependant une P1 à 30 journées et une équipe bye chaque semaine voire deux si Durbuy venait à déclarer un forfait général avant le début de saison (puisque les calendriers ne pourraient plus alors être modifiés).