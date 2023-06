Philippe Ryelandt, de président à recruteur

Quelques chiffres révélés par le Gaumais suffisent à le démontrer: "Sur 122 clubs dans la province, 83 n’ont qu’un seul ou pas d’arbitre ; Marloie et Habay-la-Vieille en comptent quatre, Libramont et Châtillon, six. À eux seuls, ces quatre clubs possèdent dans leurs affiliés 13% de l’ensemble des arbitres. Il ne reste actuellement que 134 arbitres dans notre province. Le chiffre monte à 159 si les arbitres au niveau national et les observateurs sont comptabilisés. Sur les sept dernières années, nous avons engagé cent arbitres, mais nous en avons perdu 155."

Suffisamment éloquent que pour susciter une vive réaction. "Je conduis un bus avec des arbitres dedans et il va droit dans le mur, poursuit Philippe Ryelandt. Il faut changer quelque chose. J’ai donc suggéré cette idée à Éric Romain (NDLR: responsable du BRA ACFF) et il a livré un avis positif. Si Libramont ou Châtillon ont autant d’arbitres, c’est que c’est possible ; il faut donc encourager les clubs, dénicher des candidats et c’est ce que je vais m’évertuer à faire."

Docquier de retour ?

Restera à lui trouver un successeur à la tête du BRA Lux et notre petit doigt nous dit que Jean-Louis Docquier, toujours impliqué au sein du BRA, ne serait pas opposé à l’idée de reprendre ce poste qu’il occupait avant Philippe Ryelandt. "Je me laisse le temps de la réflexion, a commenté le principal intéressé, sourire en coin. On va voir quel profil est recherché."