Monteiro et Mesquins remportent le Soulier d'Or en salle

Chez les gardiens, le Gant d’Or est pour Loïc Menon. Un nouveau trophée après le titre et la coupe d’or. "C’est une saison incroyable pour moi, avoue-t-il. Nous étions deux gardiens pour le poste en P1 et j’ai finalement pris place entre les perches. À 35 ans, il ne manque plus que la coupe provinciale en prairie. J’ai décidé de jouer encore un an en équipe A pour retrouver le niveau national, et puis on devrait prendre un peu de recul. Un Gant d’or, c’est le fruit de travail de toute une équipe. Il faut un groupe pour être solide défensivement."

Chez les dames, c’est Orlane Mesquin (Flo D’Ja) qui décroche le soulier doré. "Je suis depuis trois ans à Florenville et je me plais vraiment bien. La saison est très intéressante pour le club. On se sent soutenu. La salle, c’est un bon complément à la prairie, même si ce n’est pas toujours évident de cumuler match le samedi et puis le dimanche. Je suppose que ma technique, qui est ma force, a porté l’intérêt des votants."