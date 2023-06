Le torchon brûle entre CEP et CPA

À la veille de cette assemblée, Nelly Dufour, secrétaire de la CPA, démissionnaire elle aussi, a d’ailleurs envoyé aux clubs un courrier suffisamment explicite à ce sujet, rédigé par Christian Mostade. Après y avoir évoqué le bilan de la saison en ce qui concerne l’arbitrage, M. Mostade termine par ce paragraphe: "Je voudrais aussi signaler que le 2 mai, M. Daniel Cornet participait à la réunion du CEP, en tant que représentant de la CPA, et il devait m’informer du contenu de la réunion: M. Freddy Merlot (NDLR: président du Comité exécutif provincial) a signalé à M. Daniel Cornet qu’il ne pouvait plus (ou ne voulait plus) travailler avec M. Mostade en tant que président de la CPA. Il me reproche, entre autres, de ne pas sanctionner et suspendre les arbitres et de travailler uniquement pour mon confort personnel. Le message est clair: je dois donc présenter ma démission de la CPA. Je signale aussi que M. Daniel Cornet a déjà démissionné le 25 mai et la secrétaire de la CPA, Mme Nelly Dufour, va faire de même aujourd’hui (NDLR: vendredi) ."

Dont acte. Reste à voir à présent comment va réagir le comité provincial.