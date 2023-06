Le joker Fiacre conduit Oppagne en demi-finale

Les Orangés allaient-ils réussir le doublé ? N’étaient-ils pas quelque peu émoussés à l’issue d’une longue saison qui avait mis les organismes à rude contribution ?

Sans les frères Jadot

Pour entamer ce débat, Christophe Bertels était contraint de modifier sa défense après les défections sur blessure d’Arnaud Georis et Robin Gillard. En face, Valère Lamy devait composer sans les frères Jadot et Kilian Vassart eux aussi blessés. Le début de partie est idéal pour la formation locale puisqu’après cinq minutes de jeu seulement, Valentin Raskin profite d’une mésentente défensive pour ouvrir le score. La réaction de Gouvy ne tarde pas. François Burton y va d’une tentative de lob pour rappeler à l’ordre les Coalisés. C’est ensuite Quentin Grommen qui met Guénaël Mazzara à contribution. Le portier local, quelque peu fébrile, se loupe sur un nouveau ballon de Burton avant de se racheter face à Germain Schmitz. La fin du premier acte voit un pointu de Grommen filer peu à côté. On peut affirmer à ce moment que Gouvy n’aurait sans doute pas volé une égalisation. Celle-ci tombera peu après la reprise par l’entremise de Burton. Peu avant de céder sa place, le revenant Mathis Raskin obligera Gilles Regnier à sauver du pied son domaine.

Changements payants

Il reste quelques minutes de jeu quand les deux jokers de Valère Lamy s’y mettent pour faire la différence. Sur un service de Freddy Lopange, Yannis Fiacre conclut des 20 m et via le poteau. Le même joueur héritera d’une ultime balle de but, mais Gilles Regnier sauvera la mise.

C’est donc Oppagne qui recevra Ethe en demi-finale mercredi soir. Le vainqueur défiera Arlon lors de l’apothéose prévue dimanche (15 h), à Libramont.

Mathis Raskin enfin de retour

Si ce n’est une mi-temps avec l’équipe B d’Oppagne, Mathis Raskin n’avait pas disputé une seule rencontre cette saison. Après une opération des ligaments croisés, consécutive à une blessure encourue l’an passé lorsqu’il évoluait à Givry, il avait décidé de s’exiler fin août en Suisse. Revenu le premier mai, le fils d’Eddy s’était remis à la disposition du club. "J’ai repris les entraînements, mais je ne voulais pas m’imposer. Je me sentais bien en première période avant d’être un peu cuit par la suite", précise celui que Valère Lamy avait décidé de titulariser pour ce quart de finale et qui a réussi une prestation assez convaincante avant d’avouer qu’il ignorait quelle formation Oppagne allait affronter en demi-finale.

Vestiaires

"Une grosse envie de gagner"

Valère Lamy (T1 Oppagne): "J’étais trop déçu de notre prestation précédente face à Gouvy, mais cette fois, mes gars ont montré une grosse envie de l’emporter en jouant en bloc. L’absence des frères Jadot ? Bien sûr ce sont deux pions importants, mais cela permet aux autres de prendre leurs responsabilités."

"La montée était plus importante"

Christophe Bertels (T1 Gouvy): "Bien sûr, c’est un peu de déception, mais on retiendra le positif de la saison et la montée était plus importante. Nous avons manqué de dash, mais quoi de plus normal après autant d’efforts physiques et mentaux ? Après plus de cent rendez-vous sur la saison, mes hommes aspirent maintenant à du repos. On aurait pu être devant à la pause, mais c’est un peu à l’image du creux que nous avons connu en championnat, il nous a manqué un tueur devant. Je suis content pour Oppagne et j’espère que la Coupe restera dans le nord."

"Décevant, mais pas illogique"

François Burton (Gouvy): "On a manqué de fraîcheur après une longue saison. On rate le coche en première période. L’élimination est bien sûr décevante, mais pas illogique non plus."

Hommage

Une minute de silence a été respectée à la mémoire d’Eugène Hennuy, le président d’honneur des Orangés, décédé au cours de la semaine.

Quatrième gardien

Marco Onesti, qui a défendu les filets d’Oppagne de 2000 à 2010, était présent au match. Futur entraîneur des gardiens chez les Gaulois, il pourra le cas échéant dépanner dans les buts la saison prochaine. Comme il l’a fait à Durbuy cette saison.

La finale à Libramont

S’il avait été question à un moment d’une possible finale à Virton en cas d’opposition entre Arlon et Ethe, il n’en sera rien. La finale, quoi qu’il arrive, se disputera à Libramont dimanche, à 15 h.

OPPAGNE: Mazzara ; R. Bonjean, Cornéls, Ludwig, Dandoy ; Dropsy, Polis, V. Raskin, M. Bonjean ; M. Raskin (79', Lopange), Borrey (71', Fiacre).

GOUVY: Regnier ; Andrianne (85', Amory), Devillet, Therer, Georges ; Delvaux, F. Burton, Zitella, Adam (73', Pirson); Scmitz (69', Joseph), Grommen.

Arbitre: M. Collin.

Assistance: 128.

Carte jaune: Grommen.

Buts: V. Raskin (5', 1-0), F. Burton (54', 1-1), Fiacre (80', 2-1).

5', une mésentente entre Therer et son gardien profite à V. Raskin (1-0).

54', Ludwig perd le ballon, Grommen récupère et tente sa chance, Mazzara ne peut maîtriser le cuir qui revient à Burton (1-1).

80', Lopange combine avec Fiacre, des vingt mètres ce dernier ajuste via le poteau (2-1).