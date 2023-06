Herbiet, Louis, Rausch et Thomas en verve ce week-end

Argent pour Rausch à Malte Engagée avec le Luxembourg aux Jeux des petits états européens, à Malte, l’athlète de l’ACD Victoria Rausch a décroché la médaille d’argent sur 100 m haies, derrière la Chypriote Christofi. Rausch a couru en 13.55, à 3 dixièmes de son record.

Record personnel pour Thomas Dans une course disputée à Vienne (Autriche), Juliette Thomas s’est classée 11e du 5 km élites. Avec un chrono de 16.01, la Gaumaise a amélioré son record personnel de 7 secondes.

Louis proche de son record Samedi, à la Flanders Cup de Merksem, Corentin Louis a couru le 1 500 en 3.47.60, son meilleur chrono depuis près de sept ans. Il se rapproche ainsi de son record (3.46.08), établi en 2016 lorsqu’il était à Auburn (USA). Seul Valère Hustin (3.43.28) et Jean-Pierre Weerts (3.44.80) ont fait mieux dans la province. Dans le même meeting, Robin Bodart (BBS) a remporté la perche en franchissant 5,15 m.

Interclubs : l’ULA monte, Enzo Legendre s’empare d’un record d’Antoine Gillet

L’ULA (Arlon) a remporté les interclubs cadets-scolaires en D4 ce week-end et va rejoindre Bertrix qui s’est maintenu en D3. Les Arlonais, déjà vainqueurs en interclubs toutes catégories il y a peu, ont été en tête de bout en bout et ils ont gagné 13 des 32 épreuves individuelles, terminant avec près de 40 points d’avance sur Spa. Le CAF, en revanche, est bon dernier en D4. Plus haut, en D1 francophone, l’AC Dampicourt, malgré les absences d’Elena Lopes et Till Joly, garanties de succès ou presque, a fini 5e d’un match remporté par le Moha. Les Gaumais échouent à 11 points de Seraing, 4e. Ils ont remporté six épreuves individuelles et on soulignera notamment les deux victoires d’un Enzo Legendre décidément en forme. Quinze jours après avoir battu le record provincial du 800 m scolaires, il a récidivé sur 400 m avec un chrono de 49.04. Il améliore ainsi la performance d’un certain Antoine Gillet (49.08), établie en 2005. En D3, Bertrix a fini à la 6e place, sur 8, et se maintient notamment grâce au double succès d’Alexandre Serra ainsi qu’aux deux podiums de Mérédith Jérouville (1re et 2e).