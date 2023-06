Fiacre envoie Oppagne en demi-finale de la Coupe

C’est pourtant Oppagne qui a émergé au terme d’une partie pas trop emballante. Et c’est le remplaçant Yannis Fiacre, entré au jeu quelques minutes plus tôt, qui a donné la victoire aux Gaulois à dix minutes de la fin de la rencontre. Avant lui, Valentin Raskin avait ouvert le score assez rapidement (5’) et François Burton, tout frais soulier de bronze provincial, avait égalisé peu après la reprise.

Oppagne recevra donc Ethe en demi-finale mercredi soir. Le vainqueur défiera Arlon lors de l’apothéose prévue dimanche (15 h), à Libramont.