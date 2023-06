En futsal, seulement deux séries de P3 l'année prochaine?

Si l’AG des clubs de football en salle s’est déroulé dans une certaine bonne humeur samedi matin, c’est dans les coulisses et dans les votes que des révolutions ont eu lieu. Les différentes commissions ont pris pour tradition de présenter leur travail. Au moment d’entendre la CPA (la commission provinciale d’arbitrage), surprise avec l’absence de son président Christian Mostade, tout comme son épouse Nelly Dufour, la secrétaire. Tous les deux sont démissionnaires alors que Daniel Cornet avait fait de même quelques jours plus tôt. Dans un courrier envoyé aux CQ, le président explique sa décision. "Le 2 mai, Daniel Cornet participait à la réunion du CEP, en tant que représentant de la CPA. Il devait m’informer du contenu de la réunion. Freddy Merlot lui a signalé qu’il ne pouvait plus (ou ne voulait plus) travailler avec moi en tant que président de la CPA. Il me reproche, entre autres, de ne pas sanctionner et suspendre les arbitres et de travailler uniquement pour mon confort personnel donc le message est clair, je dois présenter ma démission."