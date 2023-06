Il a bouclé les 2 000 m de natation dans le lac de la ville savoyarde, 100 km (et 2 000 m de dénivelé positif) à vélo et 16 km de course à pied en 5 h 25. Il a été trois minutes plus rapide encore qu’en 2022 sur un parcours identique et dans des conditions météo semblables. Au moment de débuter la course à pied (l’ascension du col du Semnoz culminant à 1 660 m d’altitude), François Reding était pourtant pointé à 13 minutes du leader.

Après avoir déjà remporté le half des Vosges il y a deux semaines, le Thiaumontois a démontré qu’il était plus que prêt pour l’Ironman de Nice, prévu le dernier week-end de juin.

Epinglons aussi la 23e place sur 700 de l’Arlonais Laurent Magnus, par ailleurs deuxième de sa catégorie derrière… François Reding qui est aussi son coach.