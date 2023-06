Sans Georis ni Gillard, Gouvy va devoir bricoler en défense contre Oppagne

Les Orangés, très solides défensivement depuis des semaines, devront néanmoins se passer de Robin Gillard (touché au dos) et Arnaud Georis (crainte d’une rupture des ligaments croisés), deux des piliers de la défense à quatre.

"Je vais devoir bricoler un peu, dommage car cette défense a donné pleine satisfaction, note Christophe Bertels, le coach de Gouvy. Nous nous sommes entraînés légèrement cette semaine, la fatigue mentale est là, nous sommes en route depuis mi-juillet. "

Christophe Bertels regrette ce calendrier de la coupe et estime que le CP devrait revoir sa copie.

"C’est long pour nous, mais que dire d’Arlon qui attend patiemment son adversaire pour la finale, poursuit-il. Et puis vous vous battez pour aller en demi-finale et vous allez jouer le mercredi à 20h. Qui va venir voir ce match ? Et la finale aura lieu un 11 juin à 16h. Le tennis a repris, les fêtes de village, les événements estivaux. Je crois que le CP doit réfléchir à une autre formule car le risque d’avoir des équipes qualifiées en coupe et au tour final est grand chaque année. "

Notons qu’en cas de qualification, Gouvy accueillera Ethe mercredi, sur synthétique.

"On espère aller au bout quand on est si proches du but, mais je sais qu’Oppagne voudra prendre sa revanche du tour final et de ce 0-5, le match ne sera pas du tout le même, j’en suis convaincu. Je sais que les joueurs d’Oppagne n’étaient pas ultra-motivés ce jour-là, ce sera différent.", ajoute le T1 gouvyon

Quasiment un mois plus tard donc, les hommes de Valère Lamy vont retrouver le chemin des terrains pour ce quart de finale de la Coupe.

"Ce que nous faisons depuis un mois ? Nous nous entraînons en tentant de garder le rythme, raconte David Polis. Jeudi dernier, nous avons eu une petite opposition en interne, avec des joueurs de l’équipe B pour venir compléter. Mais cela ne s’est pas super bien passé puisque nous avons perdu deux joueurs sur blessure, à savoir Jérôme Jadot (touché au genou) et Kyllian Vassart. Ajoutez le fait que nous ne savons pas encore si nous allons avoir un gardien de disponible et vous comprendrez que notre préparation n’était pas idéale."

Gouvy, par contre, n’a pas arrêté. Promu en D3 ACFF, le groupe de Christophe Bertels est en pleine confiance. "De la fatigue chez eux ? Non, ils ont eu le temps de récupérer. Le fait d’avoir pu continuer à jouer pendant un mois, c’est un énorme avantage pour Gouvy, estime David Polis. Franchement, je ne comprends pas ce calendrier. Nous avons joué les huitièmes de finale fin août et les quarts ont lieu en juin. Quand je parle de cela avec mes amis de Liège, ils ne comprennent pas. Et là, si nous allons au bout, nous devrons jouer trois matches en une semaine. La finale a lieu le 11 juin et la saison prochaine reprend le 23 juillet. Autant dire que la pause ne sera pas énorme."

Voici un mois, Oppagne avait pris l’eau face à Gouvy avec un cinglant 0-5 dans les gencives. "Un match n’est pas l’autre, lance David Polis. Avant ce match, nous n’avions pas perdu une seule fois contre Gouvy en deux ans. C’était un match de tour final, certains n’ont pas joué comme ils le devaient. Et nous avions quelques absents. A 0-2, la révolte n’était pas là. Mais ce sera différent ce dimanche. Et je sais que Gouvy le sait aussi. "

Le gagnant de ce match recevra donc Ethe mercredi soir. "Nous, la Coupe, depuis le début de saison, c’est un objectif. Nous voulons aller au bout ", conclut David Polis