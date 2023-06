Manon Guiot, qui attend un heureux événement pour le mois d’octobre, espère être de retour pour le début de l’année 2024. Quant à Laura Henket, victime d’une rupture du tendon d’Achille en demi-finale des play-off, elle a déjà été opérée (avec succès). Le temps de revenir dans le coup et de retrouver le rythme, elle ne devrait pas rejouer non plus avant l’entame du deuxième tour. Sans ses deux principales joueuses, l’équipe va devoir jouer différemment et d’autres filles devront prendre leurs responsabilités, afin de limiter la casse durant le premier tour.

Avec le départ de Romane Dumay pour les États-Unis, Rulles perd un très bon élément en défense et sa meilleure marqueuse. Ce n’est pas rien. L’équipe récupère Florence Lamouline, qui sera de retour après un an d’arrêt, et accueille trois nouvelles joueuses, qui vont devoir contribuer, pour assurer le maintien.

Plus de taille à Arlon

En 2e régionale, Arlon a perdu ses deux pions majeurs, Mahé Lemaire et Auriane Chartry. Mais l’équipe du chef-lieu récupère beaucoup de taille avec Leroy et Jean, qui mesure près d’1,85 m. Il devrait y avoir plus de maturité dans le groupe. Le coach Serge François va mettre en place un autre style de jeu, plus organisé, devant comme derrière.

À Libramont, ce n’est pas spécialement la joie, après les départs (non prévus) de Charlier, des sœurs Léonard et de Eischen. L’équipe n’a d’autre choix que de miser sur ses jeunes.

Les Tintignolaises, qui montent de P1, pourront-elles s’en sortir ? C’est encore tôt pour s’avancer, mais elles devront travailler, c’est une certitude.