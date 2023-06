En P1, inutile de tourner autour du pot, Arlon se dégage comme le grand favori. Les Arlonais descendent de régionale et ils entendent bien reprendre l’ascenseur immédiatement. Et, à moins de blessures éventuelles, on ne voit pas qui pourrait les en empêcher.

Le principal concurrent des Arlonais sera Athus. Thomas Fisch a rejoint son frangin et l’équipe jouera dans la continuité de cette saison.

Neufchâteau C devrait compléter le podium. Après deux saisons décevantes, le BCCA est prêt à rebondir, pour de bon. Avec les Guischer, Mernier, Jamar, Martin, Carlier et autre Bodeux, l’effectif a fière allure. Sur papier, en tout cas.

Et le champion ? Pour Saint-Hubert B, ce sera plutôt une année de transition. Mais les Borquins pourraient encore se mêler à la lutte pour la 4e place, très ouverte, synonyme de participation aux play-off. Gilain et Pierret ne seront plus là. Et Pirotte devrait jouer beaucoup moins que cette saison. Mais il reste des jeunes qui seront encadrés par Damien Gérard, de retour, Crabbe et De Sousa.

Libramont sans coach

À Rulles, finaliste des play-off ces deux dernières saisons, les ambitions ne seront plus les mêmes. Le club reconstruit une équipe et rajeunit les cadres avec l’arrivée de cinq jeunes entre 16 ans et 20 ans. Et pour tenir les rênes, un certain Mathieu Fivet.

Musson B va découvrir la P1. Emmené par Tiberghien, Lognard et Barras, l’équipe pourrait viser la première partie de tableau. À condition que les jeunes s’en mêlent. À Chantemelle aussi, les jeunes auront leur mot à dire. Et à Fratin également. De plus, Yohann Smaïl, pièce maîtresse sous l’anneau, est toujours là, mais il devra revenir en condition après sa blessure à la cheville.

À Libramont, les ambitions seront revues à la baisse. L’équipe n’a même pas de coach à l’heure actuelle. "On cherche quelqu’un depuis le mois de février, souligne la présidente Marie Lahaye, dépitée. J’ai bien contacté 30 personnes et je n’ai eu que des refus. Je ne sais plus quoi faire. Sur le terrain, on misera sur les jeunes."

Tintigny sera très jeune. Quant à l’équipe de Florenville, qui monte de P3 en P1, elle sera l’oiseau pour le chat

Le récapitulatif

Arlon

Coach: Julien Basse (1re saison)

Arrivées: François Jehasse (Habay), Guilhem Bodarwé (Habay).

Départs: Aurélien Tiberghien et Jérôme Lognard (Musson B).

Athus

Coach: Michaël Raimond

(2 saison).

Arrivée: Thomas Fisch (Musson).

Départs: Erwan Lehardy (Saint-Mard, P2), Nicolas Buffin (Rulles B, P2).

Chantemelle

Coach: ?

Arrivées: David Adam (Saint-Léger), Emmanuel Samu (Saint-Léger).

Départs: Eliott Bodeux (Neufchâteau C), Gabin Lambert (Rulles), William Evrard (arrêt).

Florenville

Coach: Raphaël Grégoire (3e saison)

Arrivée: néant.

Départ: néant.

Fratin

Coach: Franck Gaertner

(2e saison).

Arrivées: Maxence Overal (Arlon B), Joey Labarbe (Centre Gaume U18 régionale), Tom et Sam Penning (Centre Gaume U18 régionale).

Départs: Julian Antoine (Rulles), Smaïl Bouchlarhem (?).

Habay

Coach: Frédéric Theis (1re saison)

Arrivée: Ben Duterme (Libramont B, P2).

Départs: François Jehasse (Arlon), Guilhem Bodarwé (Arlon), Justin Mignon (Rulles), Tristan Schloremberg (Habay B, P2), Philippe Delree (Habay B, P2).

Libramont

Coach: ?

Arrivées: Guy-Yann Meuwis (Neufchâteau C), Maxime Libert (Marche).

Départs: Arnaud Chalon (Neufchâteau B), Thibault Piette (Léglise, P3), Florent Piette (Libramont, P2), Nicolas Hardy (Libramont, P3).

Musson B

Coach: Massimiliano Henrotay

(1re saison).

Arrivées: Aurélien Tiberghien (Arlon), Jérôme Lognard (Arlon), Éric Hoffer (Arlon), Simon Barras (Musson A), Jordan Sanchez (Saint-Léger).

Départs: Gilles Page (Saint-Léger), Florian Page (Saint-Léger), Thibault Herbin (Saint-Léger), Jody Dauphin (Saint-Mard), Loïc Thomas (Saint-Mard).

Neufchâteau C

Coach: Nicolas Baeten (1re saison).

Arrivées: Matthew Guischer (Neufchâteau B), Eliott Bodeux (Chantemelle), Thomas Mernier (reprise), Thibaut Delime (avec Neufchâteau D, P2).

Départs: Arnaud Lonnoy (Saint-Hubert), Antoine Duquenne (arrêt), Cyril Melchior (Neufchâteau D), Guy-Yann Meuwis (Libramont).

Rulles

Coach: Mathieu Fivet (1re saison).

Arrivées: Julian Antoine (Fratin), Justin Mignon (Habay), Gabin Lambert (Chantemelle), Raphaël Horvath (Centre Gaume), Clément Raths (Centre Gaume).

Départs: Simon Lamy (Neufchâteau B), Denis Lambert (Rulles B, P2), Louis Tinant (Rulles B, P2).

Saint-Hubert B

Coach: Antoine Noël (5e saison).

Arrivées: Mathieu Crabbe et Adrien De Sousa (Saint-Hubert A), Firmin Delfini (Tintigny), Damien Gérard (Léglise).

Départs: Bastien Gilain (Natoye), Jean Lejeune (arrêt), Guillaume Marchal (Gembloux, P2).

Tintigny

Coach: Olivier Froment (1re saison)

Arrivées: Guillaume Cornet (Arlon B), Julien Ravez (Musson), Sébastien Louis (Saint-Mard), Victor Mine (Centre Gaume), Arthur Froment (Centre Gaume), Hugo Jacques (Habay jeunes).

Départs: Benoît Pierlot (Léglise), Romain Thirion (Tintigny B, P2), Michaël Bouche (Tintigny B, P2), Firmin Delfini (Saint-Hubert B).