Le doublé pour Damien Tucci, entraineur de l’année devant Quentin Faymonville et Samuel Petit

À quoi peut tenir un trophée individuel ? Peut-être à une action pour le moins improbable et un but quelque peu chanceux inscrit à quelques minutes de la fin d’un match décisif et du championnat. Sans cette rose de Cédric Veriter, plantée sur la pelouse de Sart le 29 avril, et synonyme de titre pour Longlier, c’est en effet peut-être (sûrement ?) Quentin Faymonville, le T1 sartois, qui pourrait exposer fièrement le trophée de l’entraîneur de l’année sur sa cheminée. Toutefois, résumer la distinction qu’a obtenue Damien Tucci à cette seule action de la fin avril serait bien trop réducteur voire offensant pour un entraîneur dont la psychologie, le leadership et, surtout, l’art de tirer le maximum de son groupe sont loués depuis qu’il officie en Belgique (à Poupehan d’abord, à Longlier ensuite). Le Franco-Italien, déjà sacré l’an dernier devant Samuel Bodet qui avait pourtant remporté championnat et Coupe, sait manifestement s’y prendre pour façonner au mieux un groupe même si les qualités individuelles de celui-ci sont, sur papier, inférieures à celles d’autres ténors. Il l’a prouvé l’an passé, pour sa première campagne à la tête de Longlier, il a récidivé cette année, il le fera peut-être encore l’an prochain dans le délicat contexte de la D3.