Jeffrey Brault est le Gant d’or 2023

Près de 800 minutes sans encaisser, entre le 5 février (défaite 0-1 contre Ethe) et le 15 avril (3-3 à Assenois), et seulement 20 buts concédés sur l’ensemble d’un championnat qu’il a ponctué d’un titre: Jeffrey Brault, gardien et capitaine de Longlier, n’a pas volé ce Gant d’or qui vient récompenser son efficacité, sa constance (100% de temps de jeu) et une certaine force tranquille qui rassure pleinement son arrière-garde. Le portier français, arrivé en Belgique en 2012 (à Florenville), ne fait pas partie de ces gardiens qui brillent par leur côté spectaculaire, mais il en impose par sa sobriété doublée de qualités techniques irréprochables, développées au centre de formation de Sedan. Troisième Français à inscrire son nom au palmarès du Gant d’or, après Julien Hurbain en 2013 et Geordan Dupire en 2017, Jeffrey Brault, désormais trentenaire, aura été l’un des principaux artisans du sacre de Longlier.