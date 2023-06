Oui, nous avons créé une équipe cette année grâce à une nouvelle réglementation. Les dames peuvent s’inscrire dans deux clubs, l’un en mixte, l’autre en dames. Nous avons ainsi des joueuses de Libin, Neufchâteau, Marche et Bertrix. Avec Marie Albert, avec qui je joue à Wellin, on a pris les contacts il y a un an pour faire cette équipe. Avec l’objectif d’empocher le titre et de monter.

Vous avez acquis facilement ce titre ?

Oui, nous n’avons jamais été mis en difficulté, on mérite tout à fait de grimper d’un échelon. On ne sait pas encore vraiment dans quelle série on va se retrouver, mais normalement dans une poule de 8 d’un bien meilleur niveau. Le but sera de maintenir l’équipe. Mais sans ce règlement, on n’avait pas assez de joueuses pour créer une formation à ce niveau. C’était une demande des clubs et ils ont été entendus, tant mieux.

Évoluez-vous aussi en mixte à Wellin ?

Oui, nous étions en D3, nous avons atteint le maintien.

Vous avez réalisé une belle saison personnelle ?

Oui, comme toutes les filles de l’équipe d’ailleurs. Il faut savoir qu’en dames, une rencontre est composée de deux simples et cinq doubles. Donc, je n’ai pas toujours joué en simple, il y avait une tournante.

Vous évoluez au tennis de table aux Castors, où vous avez aussi été championne, les deux sports sont facilement conciliables ?

Oui, les interclubs de badminton ont souvent lieu la semaine alors que le tennis de table est toujours le samedi. Au niveau des gestes, j’ai parfois un manque de repères en début de rencontre, mais cela s’estompe vite. En plus des interclubs, je ne fais que peu de tournois de badminton, quatre à cinq par an. Je suis classé 3 en dames, ce n’est pas mal (NDLR: les classements vont de 1 à 12).

Vous jouez aussi au tennis ?

Oui, mais seulement en été, sinon je n’en sortirais pas. Je suis désormais classé B0.

J’apprécie chacun des trois sports de raquette et j’arrive à tout concilier, c’est parfait. Je vais même prendre part à un tournoi 3 raquettes dans mon club de tennis de table prochainement, aux Castors.