Pierre à Musson, Ventat au BCCA: le bilan des transferts

Un étage plus bas, Neufchâteau B sera plus fort que cette saison. Avec les arrivées de Chalon, Lamy et Poncin, le coach Nicolas Sturam a tapé dans le mille. Sans parler du retour de Baptiste Hartman et, normalement de Samuel Schadeck (qui était aux États-Unis cette saison).

En 2e régionale, Saint-Hubert devrait à nouveau tenir la route. Le plus grand changement, et il n’est pas négligeable, se situe au niveau du coaching, avec le départ de Bastien Gilain, qui connaissait parfaitement son équipe et la série. À voir comment s’y prendra le nouveau coach, Michaël Jaspart, inconnu dans la province. Loïc Pirotte devrait jouer davantage, alors que Théo Pierret, lui, part un an aux États-Unis.

Musson, qui monte de P1 sans être champion, est face à un gros challenge. Le renfort d’Alexis Pierre est énorme, évidemment. Il va apporter un gros plus. Mais il est prévu qu’il ne joue que les matches à domicile et le derby à Saint-Hubert. Sera-ce suffisant ?