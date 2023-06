Lola Hardenne, deux championnats de Belgique pour ses 17 ans

La preuve avec Lola Hardenne. La vététiste de Lignières avait tout juste disputé une épreuve sur route l’an dernier. Elle a entamé sa nouvelle saison par Gand-Wevelgem dans un peloton international de plus de 150 coureuses, s’est offert un premier contre-la-montre et deux autres étapes dans la foulée aux Pays-Bas en Coupe des Nations avant d’enchaîner par le Tour des Flandres et le national dimanche dernier. Excusez du peu…

Pas mal pour une novice puisque pour l’heure, Lola ne totalise pas plus de dix courses sur route.

"Elle est donc toujours en phase d’apprentissage, mais confirme tout son potentiel", observe Ludivine Henrion, qui se dit même impressionnée par sa prestation au Tour des Flandres. "Elle figure parmi les abandons (NDLR seules 59 filles ont été classées), mais de manière tout à fait incompréhensible, Lola, qui était notre unique représentante encore en course, et les autres filles qui l’accompagnaient, ont été stoppées à 10 km de l’arrivée", insiste la manager de Baloise Wallonie-Bruxelles Ladies.

Les yeux fixés sur Houffalize

L’ancienne championne de Belgique ne cache d’ailleurs pas son souhait de voir la Marchoise se diriger davantage vers la route. Réussira-t-elle à convaincre celle qui vient de fêter ses 17 ans et affirme que le VTT garde actuellement sa préférence. "Mais cela ne m’empêchera pas de répondre aux invitations sur la route. Je sens que je progresse de course en course. Je suis également très à l’aise chez Baloise. Nous formons une belle équipe de copines. Par contre, il nous reste encore beaucoup à apprendre, notamment sur le plan tactique. Au championnat de Belgique, par exemple, nous sommes passées à côté", analyse Lola, confirmant ainsi les propos de Ludivine Henrion, déçue de devoir attendre la 13e place pour découvrir sa première protégée, Emma Siegers en l’occurrence, dimanche à Brasschaat.

Vingt-huitième dans le même temps (71 classées), l’étudiante de l’institut Saint-Laurent brigue une position nettement plus avantageuse pour son prochain gros objectif: son premier national de VTT cette fois, à Houffalize le week-end du 21 juillet.