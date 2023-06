Le club de Saint-Léger a le vent en poupe avec 130 membres

Le Badminton Club de Saint-Léger a organisé son tournoi annuel les 13 et 14 mai. Plus de cent joueurs de la province, et même du Namurois avec des représentants des clubs d’Ohey et de Bad Sax (Dinant), ont rejoint le hall sportif de Conchibois. Les clubs de la province, celui de Bastogne, le plus important, en tête, mais aussi de Martelange, Léglise, Arlon et Neufchâteau ont fait le déplacement en Gaume.