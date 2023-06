Eliott Sold et les Chestrolais au tour final

À 23 ans, en dernière année de kiné, l’ancien joueur de badminton d’Offaing, Eliott Sold, est prêt pour la suite de l’aventure.

Eliott, vous avez battu un B-15.1 de façon très nette. Comment s’est déroulée cette rencontre ?

Le score de 6/0 6/1 ne reflète pas du tout la rencontre. Ce fut un bon match de tennis. Mais j’ai été plus constant que mon adversaire et les points importants tombaient régulièrement de mon côté.

Présentez-nous votre équipe.

Nous sommes cinq gars qui aiment la compétition et qui sont là pour gagner quand ils montent sur le terrain. Nous sommes tous dans une phase de progression avec de la jeunesse, comme Enzo Lalot, et des joueurs plus expérimentés, comme Maxime Crombez, Adrien Guyot, Cendric Everaerts et moi. Mais on est tous passionnés, on a la niaque et on a envie de progresser au classement. En double, le fait d’avoir un mix entre des joueurs qui basent leur jeu sur la régularité et des volleyeurs qui aiment venir terminer les points au filet est un avantage. Cela a été déterminant contre Natham où nous étions menés 3-1 après les simples et où nous avons renversé la vapeur en remportant les deux doubles. Au total, nous n’avons perdu qu’un seul double sur l’ensemble des rencontres jouées. Mais le fait d’être compétitifs ne nous empêche pas de boire quelques verres entre potes après les rencontres.

"Le meilleur jeune que j’ai rencontré"

Au tournoi de Garisart, puis en interclubs, vous avez enchaîné deux matches contre Louis Mouffe, le jeune de 14 ans qui est présenté comme le grand espoir de la région. Quelle impression vous a-t-il laissé ?

Franchement, c’est le meilleur jeune que j’ai rencontré dans ma carrière. Il frappe très fort, lit bien le jeu, est très fort mentalement. C’est très impressionnant, d’autant plus qu’il est très fair-play. Comme il est parti, on ne risque pas de le revoir dans les tournois de la région, il ira progresser sur une autre planète tennistique.

Comment abordez-vous le tour final ?

Nous ne jouerons à domicile, en quart de finale, que le 11 juin contre Marche C. Cela m’arrange car je pourrai terminer sereinement ma session d’examens. Pour le reste, on sait que nos adversaires se sont qualifiés comme nous, donc on devra être solides contre de très bonnes équipes.

Vous avez débuté à 5 ans, mais de 10 à 18 ans, vous avez quasiment arrêté le tennis pour vous consacrer au badminton. Vu votre évolution et votre niveau actuel en tennis, n’avez-vous pas des regrets ?

J’ai joué longtemps en D1 au badminton. J’y joue encore un peu. Mais c’est vrai que je suis particulièrement enthousiasmé par le jeu du tennis en lui-même et par l’ambiance qui règne dans les tournois. Peut-être que si j’avais continué à y jouer pendant mon adolescence, mon niveau serait plus haut. Cet été, je vais me lancer beaucoup plus dans les tournois de messieurs 1 du Belgian Circuit. C’est le meilleur moyen de poursuivre ma progression de ces dernières années. Mais, moi qui adore les doubles, cela ne m’empêchera pas de me plonger dans cette catégorie pour garder le contact avec la convivialité des tournois du coin.