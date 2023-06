Durbuy, éjecté de Marche, veut rebondir ailleurs

"Pour garder la sérénité dans la province de Luxembourg en matière de football", indique Christian Ngongang, l’échevin des sports de Marche-en-Famenne.

"Nous nous y étions préparés, commente Ousmane Sow, l’homme fort de Durbuy. La Ville a reçu des courriers pour mettre la pression, cela manque un peu de courage politique, mais à un an des élections, je peux comprendre la décision."

Le siège d’exploitation doit rester inchangé pendant 2 ans

Durbuy doit donc trouver un nouveau terrain, sans avoir la certitude de pouvoir aligner une équipe car le règlement stipule qu’un club ne peut pas changer de localisation deux années de suite, ce qui sera le cas ici.

"L’emplacement du siège d’exploitation doit rester inchangé durant 2 saisons au moins… Lorsqu’un club veut déplacer son siège d’exploitation, cela doit se faire dans un rayon de 30 km au maximum (distance à vol d’oiseau entre les centres des terrains principaux des sièges d’exploitation des clubs concernés)", indique donc le règlement.

"Nous sommes au courant, mais c’est un cas de force majeure, on n’a pas choisi de déménager, poursuit Ousmane Sow. Nos avocats ont le dossier entre les mains. Quelle sera l’application du règlement ? Je pense qu’il peut y avoir jurisprudence, le but est quand même que notre équipe joue et qu’on ne se retrouve pas avec une P1 à 13, non ? J’espère qu’on va nous accompagner, et pas nous rejeter."

Du côté de l’ACFF et du CP Luxembourg, on ne se prononce pas à l’heure actuelle.

La P1 à 14 avec Durbuy ou 13 sans Durbuy

S’il entretenait l’espoir d’évoluer à Barvaux, ce ne sera sans doute pas le cas.

"Nous avons rencontré Ousmane Sow, mais nos installations sont déjà bien occupées par Petit-Han, Izier et Heyd. Je lui avais bien dit de ne pas nourrir trop d’espoirs, on se dirige donc vers un non de notre côté", explique Philippe Bontemps, le bourgmestre de Durbuy.

Ousmane Sow évoque deux autres pistes, sans les nommer et il avait déjà sondé les responsables des installations du club de Soy qui ont refusé.

"Nous allons voir comment nous pouvons faire administrativement pour rester dans les lois, mais je suis confiant, il y aura une équipe à Durbuy, on reprend le 18 juillet, ajoute le président de Durbuy. On n’abdiquera pas."

Il y aura donc une P1 à 14 avec Durbuy ou à 13 sans Durbuy puisque l’équipe ne sera pas désinscrite à la date du 5 juin, date butoir pour se désinscrire sans pénalité.

Mais qui composera donc le noyau de Durbuy ?

"Ce qui nous motive, c’est notre volonté est toujours la même, on veut donner une deuxième, troisième ou quatrième chance à certains joueurs, ajoute Ousmane Sow. Nous allons en conserver beaucoup de la saison passée et 4 ou 5 vont évoluer à un niveau supérieur. On aimerait recruter des joueurs de la région aussi, mais c’est très compliqué avec l’image qu’on nous colle. On a pu trouver des joueurs la saison dernière, ce sera encore le cas cette fois sans souci. Pour les Français, Durbuy peut être vu comme une expérience à l’étranger pour rebondir. On veut donner du bonheur à ces joueurs."