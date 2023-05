Les Marchoises visent la Nationale 1

Cette victoire leur assure de participer aux demi-finales le 26 août, avec une potentielle accession en Division 1 à la clé. Leur victoire à Diest conforte leur 1re place de la poule. Elles seront opposées aux Brabançonnes du Lovanium avec l’avantage de jouer devant leurs supporters, en Famenne. Reste à espérer que l’équipe, composée de Maud Pierrard, Astrid Leclère, Claire Duter, Caroline Daxhelet et Célia Bastin, sera au complet le 26 août.

Chez les hommes, il n’y a pas eu de miracle pour les Marchois du capitaine Arthur Huart. La défaite contre La Hulpe était prévisible. Maxime Claes et François Hubin ont sauvé les meubles avec deux belles victoires individuelles.

Nos représentants jouant en D1 pour des clubs extérieurs à la province, se sont également qualifiés pour les demi-finales de fin août. Sur un plan individuel, ils ne garderont pas le meilleur souvenir d’une rencontre que leur équipe a remporté haut la main. Le Panorama d’Overijse du Libramontois Yannick Vandenbulcke, absent dimanche, et de Louis Van Herck, difficile vainqueur en trois sets, s’est imposé 9-0 contre Visé, alors que Fayen-Bois Jupille a émergé 8-1 contre le Léopold de Bruxelles, avec la surprenante défaite de Louis Herman. Le Panorama se déplacera à Diest le 27 août, Fayen-Bois ira à La Gantoise le même jour. Les deux équipes peuvent rêver du titre de championne de Belgique, mais la compétition sera équilibrée.

Garisart au tour final

La dernière journée des poules a permis à quatre équipes de la province de se qualifier pour le tour final qui débutera le week-end prochain. Neufchâteau, facilement avec une belle perf d’Eliott Sold, et Marche C, malgré une défaite à Géronsart Jambes avaient leur sort entre leurs mains. Garisart B devait absolument s’imposer contre Libramont pour assurer sa qualification. Les Arlonais ont assuré le coup en renforçant l’équipe de Thibault Meulemans, avec Mathias Meulemans, venant de l’équipe A et d’Elie-Noé Nicolay, qui se tourne maintenant vers une carrière de padel. Les deux adversaires du jour se sont qualifiés au détriment de Marche B qui rate le coche de peu.