Le top 3 du Soulier d’or féminin

Dans un peu plus de 24 h, on connaîtra tous les lauréats de la saison 2022-23, récompensés par notre journal. Du mérite arbitral au Soulier d’or en passant par le Gant d’or, le prix de l’entraîneur de l’année ou le trophée de régularité. La soirée débutera à 19 h, dans les installations du RRC Longlier, hôte de l’événement cette année. Ces derniers jours, nous avons dévoilé, dans le désordre, les noms des trois premiers du classement pour le prix de l’entraîneur de l’année et des cinq premiers pour le Soulier d’or masculin. Voici à présent les trois premières, toujours dans le désordre, pour le Soulier d’or féminin. Celle qui succédera à Carole Osselet, capitaine de Longlier, sera peut-être une autre joueuse de Longlier dès lors qu’Apolline Laval fait partie du trio, au même titre que deux Sibrétoises, Louve Bihain et Colleen Delperdange. Ce trophée féminin sera remis juste avant le Soulier d’or masculin, au cours d’une soirée où les prix seront décernés dans cet ordre