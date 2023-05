Jeanne Van Looy : "Ce championnat de Belgique est celui qui me stresse le moins"

Jeanne, vous êtes satisfaite avec cette 9e place ?

Oui, tout à fait. Je suis même super-contente. C’est ma troisième année en D2. Avant le Covid, dans une catégorie plus jeune, j’avais pris la 5e place. L’an passé, pour ma première en 16 ans et plus, j’avais terminé 14e. En avril, j’étais 9e du championnat francophone et j’obtiens la même place au national malgré la concurrence flamande, c’est une belle amélioration. Et c’était un très chouette week-end.

Pas trop stressée de vous produire devant tout ce monde et sans doute pas mal de connaissances puisque Wardin évoluait presque à domicile ?

Non, pas du tout. Je vous avouerai même que ce championnat de Belgique est celui qui me stresse le moins. Je n’ai pas la pression du résultat comme à un championnat francophone. Avant tout, ici, c’est le plaisir qui prime. Et pour ce qui est du public et du contexte, j’étais plus impressionnée l’an passé, quand les championnats ont eu lieu dans l’immense Topsporthal de Gand.

L’agrès qui vous a le mieux réussi cette fois ?

Je suis très satisfaite de mes deux sauts, j’obtiens une note de 12,133, ma meilleure en championnat.

Au Canada

Vous pratiquez la gym depuis longtemps ?

Depuis que j’ai trois ans et demi.

L’an prochain, vous terminerez normalement vos études secondaires. Vous pourrez continuer à vous entraîner autant ?

Je ne pense pas. Après mes secondaires, j’envisage de partir un an au Canada. Je continuerai la gym, j’essaierai de trouver un club là-bas, mais ce ne sera sans doute pas de manière aussi intensive. Mais je n’ai certainement pas envie d’arrêter.

Vous n’avez jamais rêvé de D1 ?

Si, mais ce sont d’autres exigences encore. La D2 me va très bien. Je m’entraîne déjà entre 12 et 15 h par semaine.

Sans jamais vous lasser ?

Non, car c’est une réelle passion. C’est toujours un plaisir. Et puis chaque année, je m’accorde un mois de repos qui me permet de souffler, de recharger les accus et de repartir avec la même envie.