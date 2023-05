Décédé ce mercredi, Eugène Hennuy était l’âme de la RUS Gouvy

Et à propos d’âme, Eugène Hennuy incarnait véritablement celle du club nordiste auquel il était affilié depuis 1963, avec une petite infidélité de quelques saisons au profit du club de Clervaux, au Grand-Duché, là où il a résidé durant quelques semaines et travaillé durant toute sa carrière, au sein de l’entreprise Alcuilux.

Il a repris les couleurs orange et noir lorsqu’il est revenu s’installer dans le village de Wathermal, au sein duquel il était également très actif. Et il a intégré le comité du matricule 3227 en 1975, pour en devenir, six ans plus tard, un président qui se démarquait par sa bonhomie et son sens de l’accueil. "Il a alors entraîné derrière lui toute une équipe qui a dynamisé le club", précise l’actuel président Luc Parmantier.

C’est en effet sous le règne d’Eugène Hennuy que Gouvy a vécu quelques-uns de ses plus belles années, dont neuf consécutives en 1re provinciale. Et c’est à cette époque aussi qu’il s’est doté de superbes installations, inaugurées en août 1988, grâce au travail de tous les bénévoles et d’un président aussi influent dans la conception que dans la réalisation de ces infrastructures.

Il se raconte d’ailleurs que durant la construction, Eugène Hennuy interdisait aux membres du comité de partir en vacances afin d’être bien certain de l’avancement des travaux. Et lui-même montrait l’exemple. "Eugène ne partait pas en vacances, il passait ses congés à monter les installations du club", confirme Jean-Claude Merche, comitard de Gouvy et membre du CP.

Lorsqu’il a quitté son siège de président en 2009, Eugène Hennuy est encore resté quelques années au sein du comité, soucieux de participer encore et toujours au développement de son club. Et toujours secondé par son épouse Marie-Rose qui, elle aussi, a passé des milliers d’heures à Gouvy.

17 ans à l’Union belge

Avant cela, en 2000, il avait rejoint le comité sportif de l’Union belge et y termina son mandat à l’âge de 75 ans en tant que vice-président de la troisième chambre d’appel. Ayant décidé alors de cesser ses activités au sein du comité de la RUS Gouvy, il y fut nommé président d’honneur.

"Eugène laissera le souvenir d’un homme généreux, intègre et droit, d’un chef d’équipe pragmatique et exigeant, d’un président d’association audacieux et dynamique au football comme à Wathermal, d’un mari très attaché à son épouse, d’un père et d’un grand-père aimant et rassembleur", indique encore Luc Parmantier.

"Eugène était calme, posé, mais n’hésitait pas à dire ce qu’il pensait pour le bien de tous, il a été une figure marquante du club, nous perdons un ami précieux qui a fait énormément pour le club", ajoute pour sa part Jean-Claude Merche.

L’histoire retiendra qu’Eugène Hennuy (qui était le père de deux garçons, Pascal et Sébastien, et d’une fille, Valérie) a quitté les siens et son club de toujours quelques jours seulement après le bel exploit de ce dernier qui s’apprête à retrouver la D3. "Il aura apprécié ces beaux moments sans pouvoir les vivre", termine celui qui lui a succédé à la tête des Orange et Noir.