Badminton: Trois titres pour Marche, dont un en D1, qui alignait cinq équipes

Le club de Marche alignait cinq équipes interclubs. Trois d’entre elles ont décroché le titre dont l’équipe de division 1 Liège-Luxembourg. " Nous grimpons aussi dans la Ligue 2 francophone, explique Louis Lejeune, joueur et vice-président du club. Le titre était devenu un objectif à mi-saison alors que nous étions premiers. Etudiant à Louvain, j’ai ramené deux copains dans l’équipe, Martin Buden et Tom Spede, pour évoluer avec nous. Notre bilan est de dix victoires, trois partages et un revers. Notre volonté sera de nous sauver au deuxième niveau wallon la saison prochaine avec la même équipe et le jeune Gaston Monfort. "