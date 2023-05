Voici le top 5 du Soulier d’or

On approche à grands pas de la cérémonie de remise de nos trophées annuels. Rappelons que cette soirée est prévue ce vendredi 2 juin, à Longlier, à partir de 19 h. Nous avons publié hier le top 3, dans le désordre, du prix de l’entraîneur de l’année et, avant cela, le top 10 pour le Soulier d’or. En voici désormais le top 5, toujours dans le désordre bien sûr, qui se compose de trois joueurs de D3, dont deux d’Habay-la-Neuve, notre meilleur représentant à ce niveau, et de deux autres de P1: